Dos sismos de magnitudes 4.9 y 4.0 se registraron este domingo 8 de marzo en las ciudades de Rioja y Moyobamba, en la región San Martín. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Dos sismos de magnitudes 4.9 y 4.0 se registraron este domingo 8 de marzo en las ciudades de Rioja y Moyobamba, en la región San Martín, con apenas dos minutos de diferencia, sin que se reportaran daños ni víctimas que lamentar, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

