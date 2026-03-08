Dos sismos de magnitudes 4.9 y 4.0 se registraron este domingo 8 de marzo en las ciudades de Rioja y Moyobamba, en la región San Martín, con apenas dos minutos de diferencia, sin que se reportaran daños ni víctimas que lamentar, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer sismo ocurrió a las 5:02 p.m. y tuvo una magnitud de 4.9. Su epicentro fue localizado a 27 kilómetros al sureste de Rioja. Tuvo una profundidad de 18 kilómetros y se sintió con grado III-IV en esa ciudad.

El segundo temblor se produjo dos minutos después, a las 5:04 p.m. y tuvo una intensidad de 4.0. Su epicentro se ubicó a 24 kilómetros al sur de Moyobamba, donde se sintió con grado III. Tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales en esa región del oriente de nuestro país.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.