Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tarapoto incautaron 340 kilos de pasta básica de cocaína en una pista clandestina de la zona del Bajo Huallaga, en el distrito de Papaplaya (San Martín). La avioneta que iba a aterrizar para recoger la ilegal mercancía no pudo hacerlo aparentemente por problemas técnicos. Durante la acción policial no se registró ningún detenido, ya que quienes custodiaban la droga huyeron al bosque.

Los agentes antidrogas conocieron por acciones de inteligencia que el jueves por la tarde iba aterrizar una avioneta en la referida pista clandestina, por lo que se desplazaron al sector de Lupuna, cerca de la localidad de San Antonio, en el distrito de Papaplaya, donde permanecieron ocultos en el bosque. Al percatarse del mal tiempo, procedieron a intervenir la droga. También incautaron dos pistolas y una escopeta.

El comandante César Ramírez Santillana, jefe del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas, manifestó que la droga está valorizada en casi 2.5 millones de soles en la zona, y que esta se duplica en el extranjero. “No se detuvo a ninguna persona porque cuando se percataron de nuestra presencia huyeron al bosque y en esas condiciones es difícil ubicarlos” sostuvo.

Según Ramírez Santillana, los integrantes de la organización delictiva están plenamente identificados. Está integrada por bolivianos, colombianos, brasileños y peruanos, quienes aprovechando la pandemia están operando ilegalmente en la zona del Bajo Huallaga a ocho horas de viaje por tierra y fluvial desde Tarapoto.

“Tenemos información de que la avioneta es de matrícula boliviana. Todo hace indicar que por fallas técnicas no pudo aterrizar a las once de la mañana tal como estuvo previsto. En esas condiciones no pudimos abortar la misión y de inmediato procedimos a intervenir para dar con los narcotraficantes que lamentablemente se escaparon”, explicó.

Cada paquete de droga llevaba un sello que llevaría el nombre de la organización criminal. También se observa un logotipo con la letra de Porsche, en el centro tiene la figura de un caballo en movimiento. Lo incautado viene siendo analizado por los peritos antidrogas.

En lo que va del año los agentes antidrogas de Tarapoto vienen incautando más de una tonelada de droga y han detenido a más de 30 narcotraficantes en la región San Martín.