Tarapoto: niño de 10 años camina más de una hora para llegar a su colegio

La puntualidad de un niño para llegar a su colegio viene generando sorpresa y admiración en los docentes de la Institución Educativa N° 0556, ubicada en la urbanización Bernabé Guridi, en Tarapoto, región San Martín. A pesar de que vive a una hora de camino, el escolar de 10 años llega dos horas antes del inicio de clases a su centro de estudios.

El menor, que cursa el cuarto grado de primaria, no tiene uniforme ni útiles escolares, y desde principio de año escribe en un cuaderno que lo utilizó el año pasado, sin embargo, eso no es impedimento para que asista a la escuela donde sobresale en el curso de matemáticas. Él recibe el apoyo de sus maestros.

La profesora Flor de María Jiménez García, directora de la institución educativa, indicó que les causa sorpresa que el niño asista temprano a la escuela. Contó que cuando indagaron por su situación, se dieron cuenta de que lo hace para llegar a tiempo al desayuno escolar, que se brinda a las 11 a.m. La madre del escolar padece una enfermedad que le impide movilizarse.

“Mi hijo es muy estudioso, ahora que su mamá está postrada en cama, hay veces que él mismo se prepara su desayuno para luego ir a la escuela. Necesita uniforme y útiles escolares, pero el dinero no me alcanza por los gastos médicos que necesita mi esposa” manifestó Juan More Coveñas, padre del menor.

El pequeño quiere ser policía, dice estar acostumbrado a caminar más de una hora desde su casa, ubicada en la asociación de vivienda Miguel Ruiz, en el distrito de La Banda de Shilcayo, hacia su escuela.

