San Martín: pensionista se encuentra grave tras ser asaltado y golpeado

Un anciano se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional de Tarapoto, en San Martín, tras ser asaltado y golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente. El hecho ocurrió luego de que la víctima accediera al cobro del programa Pensión 65.

El pensionista fue identificado como Velarde Cahuaza Bocanegra, de 76 años de edad, quien fue encontrado la madrugada del lunes tendido en una calle del distrito de Alonso de Alvarado Roque, en la provincia de Lamas (San Martín). Personal policial lo trasladó al centro de salud de esa jurisdicción, donde fue referido a Moyobamba y luego a Tarapoto.

Marleny Cahuaza Linares, sobrina de la víctima, manifestó a El Comercio que su tío, quien vive solo en una chacra, llegó hasta Alonso de Alvarado Roque para cobrar los S/250 que le corresponde como beneficiario de Pensión 65. Sin embargo, debido a que se hizo tarde, se quedó a dormir en el citado distrtito.

“Los médicos del Hospital Regional de Tarapoto me indicaron que mi tío está muy delicado de salud. Yo no tengo familia en Tarapoto y estos días duermo en la vereda del nosocomio. No tengo dinero para permanecer en esta ciudad. Hasta el momento no sabemos quién o quiénes son los responsables” sostuvo Marleny Cahuaza.

El hombre se encuentra internado en el área de Emergencia del nosocomio.

