San Martín: Policía muere ahogado tras rescatar a dos personas en el río Sisa.

Un suboficial de la Policía Nacional murió ahogado mientras cumplía una labor de rescate en la región San Martín. Se trata de Gustavo Chávez Acuña, de 22 años, integrante del Escuadrón de Emergencia 105 de Tarapoto, quien ingresó al río Sisa para auxiliar a dos personas atrapadas por la fuerza del caudal, en la provincia de El Dorado.

El agente logró llevar a ambos ciudadanos hacia una zona segura. Sin embargo, al intentar regresar fue arrastrado por la corriente. Sus compañeros trataron de lanzarle una cuerda desde el puente, pero no lograron alcanzarlo. Minutos después, fue hallado por el equipo de rescate y trasladado al hospital de San José de Sisa, donde se confirmó su deceso.

Chávez Acuña formaba parte de la promoción Titanes 2023 y contaba con capacitación para operaciones de alto riesgo.

La PNP expresó su profundo pesar por la muerte del suboficial. “En pleno cumplimiento de su deber, entregó su vida mientras participaba en el rescate de personas en el río Sisa”, indicó la institución.

Añadió que su “dedicación, coraje y espíritu de servicio quedarán grabados en la memoria policial y en el corazón de los peruanos”. Finalizó con un mensaje de homenaje: “¡Honor y gloria a su memoria!”.

El Ministerio del Interior también lamentó el fallecimiento del joven policía. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares del S3 PNP Gustavo Chávez Acuña, quien perdió la vida en un acto de valentía mientras intentaba salvar a dos personas”, señaló la entidad.

El pronunciamiento cerró con un mensaje similar: “¡Honor y gloria!”.