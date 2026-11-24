El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la región San Martín registra temperaturas elevadas, por lo que recomendó a la ciudadanía adoptar medidas de protección frente al calor.

Este martes 24 de noviembre, a las 3:00 p. m., la estación meteorológica Tingo de Ponasa, ubicada en la zona del Huallaga Central, registró una temperatura de 40,7 °C, informó el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Meteorológico de la Dirección Zonal 9 del Senamhi, las altas temperaturas están asociadas a la escasez de lluvias y la presencia de cielos despejados, condiciones que favorecen un mayor calentamiento durante el día.

Asimismo, los ríos de la región presentan niveles mínimos y se reporta desabastecimiento de agua potable en la ciudad de Tarapoto y localidades cercanas.

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Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.; utilizar sombreros de ala ancha, ropa ligera y protector solar; y mantenerse hidratado durante el día.

También consideró importante prestar especial atención a niños y adultos mayores, quienes pueden ser más vulnerables a los efectos del calor intenso.

“El Senamhi continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas en San Martín y difundirá información actualizada a través de sus canales oficiales, a fin de contribuir a que las autoridades y la población adopten medidas oportunas frente a las condiciones climáticas”, indicó.