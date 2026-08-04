Sismo de magnitud 4.0 se reportó en la región San Martín. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se reportó en la región San Martín. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este martes en la región San Martín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue reportado a través de la plataforma oficial del organismo de monitoreo sísmico.

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