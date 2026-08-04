Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este martes en la región San Martín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue reportado a través de la plataforma oficial del organismo de monitoreo sísmico.
De acuerdo con el reporte del IGP, el temblor ocurrió a las 10:40 p.m. y su epicentro fue localizado a 43 kilómetros al noroeste de Saposoa, en la provincia de Huallaga.
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El organismo precisó que el movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 15 kilómetros, característica que suele influir en la intensidad con la que es percibido en superficie.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.
Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.
Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:
- Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.
- Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.
- Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.
- Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.
- Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.
- Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.