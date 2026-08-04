Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este martes en la región San Martín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue reportado a través de la plataforma oficial del organismo de monitoreo sísmico.

De acuerdo con el reporte del IGP, el temblor ocurrió a las 10:40 p.m. y su epicentro fue localizado a 43 kilómetros al noroeste de Saposoa, en la provincia de Huallaga.

El organismo precisó que el movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 15 kilómetros, característica que suele influir en la intensidad con la que es percibido en superficie.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0525

Fecha y Hora Local: 04/08/2026,22:40:45

Magnitud: 4.0

Profundidad: 15 km

Latitud: -6.68

Longitud: -77.07

Intensidad: III Saposoa

Referencia: 43 km al NO de Saposoa, Huallaga - San Martínhttps://t.co/lxwCpAsmTh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 5, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del evento.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos esenciales para las primeras 24 horas, destacando agua embotellada, alimentos no perecibles y un botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia para mascotas?

Como ellos también son parte de nuestra familia, aquí los elementos básicos a tener en cuenta:

Agua y alimento: Al menos dos botellas de agua exclusivas para mascota y dos bolsas o latas de comida que sean fáciles de abrir.

Correa o canasto: Para contenerlos en caso de nerviosismo, ansiedad o miedo. Igualmente, el transportador debe estar cerca a la salida de nuestra vivienda.

Manta: En caso fuera necesario abrigarla en las horas siguientes a la emergencia debido al posible contacto de la mascota con el agua.

Medicamentos: Si nuestra mascota sufre de alguna condición médica, es importante tener suministros extras de sus medicinas regulares.

Plato para la comida: Tener un pequeño plato de comida o táper plástico donde poner el alimento y el agua.

Bolsitas: Para recoger sus deposiciones, pues, aunque la situación sea de emergencia, la higiene cumple un papel muy importante para quienes compartan espacio con el animal.