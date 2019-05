Sismo en Loreto: 28 viviendas de artesanos de Lamas quedaron afectadas

A dos días de ocurrido el sismo de magnitud 8 en el nororiente peruano, las cifras de viviendas y familias damnificadas van en aumento en la región San Martín. Un total de 28 viviendas de la comunidad nativa Wayku, ubicada en la provincia de Lamas, resultaron afectadas, y hasta el momento no han sido reportadas al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El Comercio visitó esa comunidad indígena, donde encontró diez viviendas derrumbadas y 18 afectadas. Estas últimas podrían ser declaradas inhabitables, ya que las paredes quedaron agrietadas e inestables y nadie se atreve a dormir en esas condiciones, razón por la cual esperan la llegada de los inspectores del comité provincial de Defensa Civil.

Esta comunidad, así como las demás que conforman la provincia de Lamas, se dedica a la artesanía.

Pablo Cachique Sangama (80) y Rosa Mercedes Sangama Cachique (76) son una pareja que se salvó de morir aplastada durante el movimiento telúrico. Ambos estuvieron el sábado en su parcela agrícola, donde pasaron la noche porque culminaron muy tarde la faena. Al día siguiente, cuando regresaron a su casa, se llevaron una gran sorpresa al encontrarla destruida.



“Creemos que el destino nos salvó, nunca nos quedamos a dormir en la chacra, ya que terminamos nuestras labores agrícolas muy tarde por un percance que tuvimos. Estamos seguros de que en este momento nos estarían sepultando, ya que nos salvamos de una muerte segura, nuestra cama quedó aplastada por bloques de paredes y hoy lo perdimos todo” señaló Rosa Mercedes Sangama.

Al caminar por las calles de esa comunidad nativa, se pueden observar por todos lados casas afectadas. El alcalde de esa localidad, Toribio Amasifuén Sangama, mostró su extrañeza porque hasta el momento no existen reportes oficiales sobre la situación de las viviendas colapsadas. “Yo recorrí y verifiqué que tenemos 28 casas afectadas que hasta el momento no fueron empadronadas. El Wayku está a diez minutos de la Municipalidad Provincial de Lamas y es el colmo que no nos tomaran en cuenta” indicó.



El coordinador del COER San Martín, Jaime Ríos Tapullima, respondió que solo les reportaron tres viviendas afectadas en esa zona, sin embargo, al conocer la versión del alcalde de la comunidad, intentó comunicarse con Ruller Reátegui, secretario técnico provincial de Lamas de Defensa Civil, pero no obtuvo respuesta.

El Comercio se contactó con el mencionado funcionario y este señaló que están evaluando zonas alejadas y que esta tarde iba a levantar la información en la comunidad nativa El Wayku para gestionar el apoyo.



El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Miguel Estrada Mendoza, tras conocer la situación de la comunidad nativa confirmó que la visitará en las próximas horas. Agregó que San Martín es la región más afectada con el fuerte sismo ocurrido el domingo por la madrugada.



