Rolando Mendoza, un asegurado de 70 años del distrito de Morales, en Tarapoto, región San Martín, recuperó la visión gracias a la iniciativa “Verte otra vez” del Hospital Perú, del Seguro Social de Salud (Essalud).

Tras la cirugía, este agricultor retomó su emprendimiento de cultivo de hortalizas hidropónicas con el que abastece a los principales mercados de su ciudad.

Mendoza fue uno de los primeros beneficiados en el operativo de cirugías de catarata realizado hace un año en Tarapoto. Desde entonces, su vida ha cambiado por completo: volvió a ser independiente y continúa trabajando en su campo de más de cuatro hectáreas.

“Yo me dedico a producir lechuga hidropónica. Es un cultivo sin tierra. Se sustituye la tierra por una solución acuosa con nutrientes equilibrados, rica en minerales disueltos en agua. Esto permite un crecimiento rápido y mayor control, pero debido a la dificultad que tenía, no podía realizar las conexiones necesarias; se me complicaba”, relató.

Don Rolando es ingeniero agrónomo y parte de su vida fue docente en el I.E. Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. Tras su operación y solo tres días de recuperación, comenzó a ver nuevamente con claridad.

El presidente ejecutivo de Essalud, Segundo Acho, destacó el compromiso institucional plasmado en las acciones del operativo “Verte otra vez”, que continúa recorriendo la costa, sierra y selva del país, realizando cirugías oftalmológicas de cataratas.

Por todo el Perú

A través de “Verte otra vez”, el Hospital Perú de Essalud está fortaleciendo a nivel nacional la atención de cataratas. Desde su puesta en marcha, en noviembre del 2024 justamente en Tarapoto, se han realizado 1293 cirugías oftalmológicas en 16 despliegues en regiones como Madre de Dios, Loreto, San Martín, Cajamarca y La Libertad, priorizando zonas con alta demanda quirúrgica.

Del 24 de octubre al 1 de noviembre de este año se llevó a cabo el segundo operativo en Tarapoto, en el que se beneficiaron 173 asegurados. Durante esos días, el equipo médico del Hospital Perú realizó las intervenciones en el Hospital II de Tarapoto.

En las cirugías de “Verte otra vez” los especialistas emplean tecnología láser para extraer el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular, procedimiento que devuelve la visión en casos de catarata, una de las principales causas de ceguera tratable en el Perú.