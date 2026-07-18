El rescate fue exitoso y evitó una desgracia en el puente del distrito Morales, en Tarapoto. (TVPerú)
El rescate fue exitoso y evitó una desgracia en el puente del distrito Morales, en Tarapoto. (TVPerú)
Por Redacción EC

Agentes del orden rescataron a un ciudadano que estaba por caer del puente Santa Rosa en Tarapoto. La intervención fue posible gracias al personal que realizaba patrullaje preventivo a pie, quienes se percataron del hombre fuera de la baranda, según detalló el mayor PNP Óscar Montjoy, comisario del distrito de Morales, parte de esta ciudad en San Martín.

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