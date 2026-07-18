Agentes del orden rescataron a un ciudadano que estaba por caer del puente Santa Rosa en Tarapoto. La intervención fue posible gracias al personal que realizaba patrullaje preventivo a pie, quienes se percataron del hombre fuera de la baranda, según detalló el mayor PNP Óscar Montjoy, comisario del distrito de Morales, parte de esta ciudad en San Martín.

Ante el peligro inminente, uno de los efectivos logró sujetar al individuo para evitar que cayera al vacío, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros y de miembros del Serenazgo para ponerlo a buen recaudo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 09:30 de la mañana del jueves en una zona de tránsito frecuente.

Rescate en el puente Santa Rosa y traslado médico

Tras ser puesto a salvo, el ciudadano fue conducido de urgencia al Hospital II-2 Tarapoto del Ministerio de Salud. Los equipos de emergencia priorizaron su atención inmediata debido al estado de alteración emocional que presentaba al momento de ser auxiliado por las fuerzas del orden.

En el nosocomio, el médico de turno realizó una evaluación preliminar del paciente y determinó que sufría un cuadro de depresión aguda. Por este motivo, el personal sanitario brindó los cuidados especializados pertinentes para estabilizar al hombre antes de proceder con las diligencias administrativas habituales de la institución policial.

Posteriormente, el ciudadano fue entregado a sus familiares, quienes asumieron la responsabilidad de velar por su bienestar y seguimiento médico. El mayor Montjoy destacó que la coordinación estratégica entre la Policía Nacional y el Serenazgo es fundamental para brindar respuestas rápidas frente a emergencias que comprometan la vida humana.

Finalmente, el comisario Cornejo exhortó a la ciudadanía a contactar a las autoridades ante cualquier situación de crisis que requiera ayuda profesional y aseguró que brindarán atención las 24 horas del día en casos de emergencias.