Un fuerte temblor se registró esta mañana al sur de la ciudad de Picota, en San Martín, con una magnitud de 5,9 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fenómeno ocurrió a las 6:20 a.m. según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 133 kilómetros ubicado aproximadamente a 19 kilómetros al sur de Picota, capital de la provincia con el mismo nombre.

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de II y III en Picota.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0180

Fecha y Hora Local: 01/04/2026 06:20:26

Magnitud: 5.9

Profundidad: 133km

Latitud: -7.08

Longitud: -76.28

Intensidad: III-IV Picota

Referencia: 19 km al S de Picota, Picota - San Martínhttps://t.co/1evTfvfyz1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 1, 2026

El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.

Segundo temblor de la mañana

Otro movimiento telúrico de considerable intensidad ocurrió en menos de una hora y se registró debajo de la superficie del mar, al suroeste de Huacho.

Según el IGP, el temblor fue de 4,1 grados y ocurrió exactamente a las 7:09 a.m. de hoy 1 de abril.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0181

Fecha y Hora Local: 01/04/2026 07:09:16

Magnitud: 4.1

Profundidad: 57km

Latitud: -11.76

Longitud: -78.04

Intensidad: II-III Huacho

Referencia: 87 km al SO de Huacho, Huaura - Limahttps://t.co/r2ijSm9o8R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 1, 2026

El epicentro se ubicó debajo del mar, a 57 km. de profundidad y a 87 km al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, Lima.

Los datos oficiales revelan que la máxima intensidad se percibió en Huacho, donde llegó a grados II y III. Hasta el momento, no hay registros de daños materiales o personales.

Cabe señalar que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en el territorio nacional.

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