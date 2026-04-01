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Temblor de 5,9 grados en San Martín este 1 de abril. Foto: IGP
Temblor de 5,9 grados en San Martín este 1 de abril. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un fuerte temblor se registró esta mañana al sur de la ciudad de Picota, en San Martín, con una magnitud de 5,9 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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