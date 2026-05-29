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La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)
La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Redacción EC

La Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, en la región San Martín, confirmó el hallazgo de los restos de Zoila Castillo Chanduco (29), la madre de familia cuyo paradero se desconocía en la provincia de Tocache, región San Martín.

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