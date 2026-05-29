La Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza, en la región San Martín, confirmó el hallazgo de los restos de Zoila Castillo Chanduco (29), la madre de familia cuyo paradero se desconocía en la provincia de Tocache, región San Martín.

La víctima había sido reportada como desaparecida junto a su menor hijo de 6 años, de iniciales E.R., cuyo cuerpo también fue encontrado sin vida días atrás.

A través de un comunicado, la Fiscalía Provincial Mixta de Uchiza detalló que el cadáver de la mujer fue encontrado a 100 metros del lugar donde se halló el cuerpo sin vida de su vástago.

“Las autoridades no descartan que la mujer habría fallecido ahorcada; no obstante, su cuerpo será trasladado a la morgue de Tocache para la necropsia de ley a fin de determinar la causa real de su muerte”, indicó en su pronunciamiento.

Crimen sin nombre

Según las investigaciones preliminares, la joven madre viajó desde Lima hacia Tarapoto el pasado 16 de mayo junto a su hijo para reunirse con Alexis Alcántara (42), hombre con quien mantenía una relación sentimental desde hacía unos dos meses.

De acuerdo con la versión de sus familiares, el sujeto le habría propuesto iniciar una nueva vida en la selva peruana y posteriormente le pidió trasladarse a Tocache.

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Las cámaras de seguridad registraron a Zoila Castillo y al menor durante parte del recorrido. Posteriormente, ambos fueron vistos acompañados de un hombre en Tocache antes de dirigirse hacia Uchiza.

Las autoridades señalaron que el ingreso de madre e hijo a esa ciudad quedó registrado el pasado 16 de mayo, alrededor de las 7:56 de la mañana. Lo ocurrido ha despertado sospechas sobre un posible vínculo con redes de trata de personas.

La Policía encontró el cuerpo del menor en estado de descomposición en la zona de Saraí Bajo Camote, cerca de Uchiza. En tanto, Alexis Alcántara Tellería fue detenido en el distrito limeño de Jesús María.

Este sujeto cuenta con una orden de detención preliminar por el crimen del menor. Durante el peritaje técnico y la aplicación de la prueba de luminol en la camioneta de Alcántara Tellería, se detectaron restos de sangre.