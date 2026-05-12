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La enfermedad, conocida comúnmente como “mano, pie y boca”, afecta principalmente a niños menores de cinco años. Foto: Andina
La enfermedad, conocida comúnmente como “mano, pie y boca”, afecta principalmente a niños menores de cinco años. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Salud (Diresa) viene reforzando la alerta sanitaria en colegios de la región San Martín tras el aumento de casos en 500 del virus Coxsackie, conocido también como la enfermedad mano, pie y boca

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