La Dirección Regional de Salud (Diresa) viene reforzando la alerta sanitaria en colegios de la región San Martín tras el aumento de casos en 500 del virus Coxsackie, conocido también como la enfermedad mano, pie y boca

De ese total, al menos 35 casos se registran en la ciudad de Tarapoto, donde la preocupación crece entre padres de familia, docentes y personal de salud debido a la rápida propagación de la enfermedad en centros educativos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, los brotes del virus Coxsackie suelen presentarse durante la temporada escolar, especialmente entre marzo y julio.

De acuerdo con la agencia Andina, la mayoría de los niños diagnosticados en San Martín presenta síntomas leves y muestra una evolución favorable con tratamiento médico y cuidados en el hogar.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a no automedicarse y a acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier signo de complicación.

Suspendieron clases en colegio de Lima

El pasado 3 de mayo, el colegio Melitón Carvajal, ubicado en Lince, suspendió clases presenciales en cuatro salones por enfermedad mano, pie y boca (EMPB).

A través de un comunicado, la institución educativa indicó que los alumnos llevaron clases virtuales desde el lunes 4 de mayo y regresaron a la presencialidad el viernes 8.

Para reducir el riesgo de infección, la Dra. Josseline Olivera Vera, médico infectóloga del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ITS y Hepatitis del Ministerio de Salud (Minsa) recomienda: