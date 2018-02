Sancionan a transportistas que arriesgaron vida de pasajeros durante el Niño costero

El Niño Costero del verano pasado dejó imágenes fijas en la mente de los peruanos. Una de estas fue la de un bus de la empresa Turela que fue arrastrado en febrero del 2017 por las aguas de la quebrada Río Seco, en la provincia de Morropón, en Piura. Los pobladores, que observaban la escena, se lanzaron con sogas y llantas para ayudar a los pasajeros que salían por las ventanas.

Un mes después, un bus de la empresa Virgen de la Asunción intentó también cruzar esa misma quebrada, pero no pudo debido a la fuerza de la corriente. Pobladores ayudaron con sogas a los pasajeros para que escaparan del vehículo. Ambas empresas fueron sancionadas por Indecopi, junto a otras dos más, El Dorado y Hermanos Flores.

Indecopi Piura informó que estas cuatro empresas fueron sancionadas porque vendieron pasajes y brindaron el servicio de traslado de pasajeros, pese a que las rutas estaban restringidas y/o interrumpidas, lo cual originó la volcadura de algunas unidades, como el caso de Turela y Virgen de la Asunción.

-Las multas-



Transportes Turela recibió una multa de 10 UIT, igual que Virgen de la Asunción; mientras que El Dorado fue multado con 7 UIT y Hermanos Flores con 3 UIT. Pero no fueron los únicos. También se sancionó a dos empresas farmacéuticas (Boticas Arcángel e Inkafarma), pues no informaron la restricción en la venta de productos de primera necesidad durante El Niño costero, y mintieron con que no tenían determinados productos en stock.



Arcángel recibió la multa de 10 UIT e Inkafarma 5 UIT. Pero también se sancionó a las aerolíneas Peruvian Airlines (con 40 UIT), Avianca (173 UIT) y Lan Perú (52.5 UIT). Las multas fueron impuestas porque ofertaron pasajes cuando el aeropuerto de Piura estuvo cerrado por las lluvias, y además, cancelaban y reprogramaban vuelos de manera injustificada.

Indecopi dijo que durante la emergencia por el Niño costero realizaron 76 fiscalizaciones a empresas de transporte, supermercados, farmacias, bancos e inmobiliarias, e iniciaron 33 procedimientos administrativos sancionadores.



