El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció un nuevo hito para el turismo peruano: el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas recibieron la Jerarquía 4, la máxima distinción que ostenta un recurso turístico en el mundo. Este reconocimiento coloca a ambos recursos turísticos en el mismo nivel de prestigio que Machupicchu, las Líneas de Nasca o el río Amazonas.

Esto ha sido posible gracias a la publicación de las Resoluciones Viceministeriales N° 068-2025-MINCETUR/VMT y N° 069-2025-MINCETUR/VMT, con ellas, el Perú suma ahora 14 recursos turísticos con esta distinción, es decir, lugares excepcionales capaces de atraer por sí solos a miles de visitantes internacionales por su autenticidad, singularidad y relevancia.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, resaltó la magnitud de este reconocimiento. “La obtención de la Jerarquía 4 otorga ventajas estratégicas para la planificación y promoción del turismo. Permite orientar inversiones, priorizar proyectos de mejora, fortalecer la conservación y posicionar estos espacios como íconos del mundo. Además, eleva el potencial turístico del Cusco como uno de los territorios más diversos y atractivos del planeta”, indicó.

Este importante anuncio se sustenta en un riguroso proceso de evaluación de Mincetur, liderado por el Viceministerio de Turismo, que analizó características esenciales como el valor cultural, el estado de conservación, el impacto turístico, la representatividad y la demanda.

Además, un equipo especializado del sector público y privado aplicó criterios técnicos establecidos en el Manual del Inventario Nacional de Recursos Turísticos del Mincetur.

Saqsaywaman

Ubicado en lo alto del Cusco, Saqsaywaman es uno de los complejos arqueológicos más imponentes del Tahuantinsuyo. Sus enormes muros de piedra, tallados y ensamblados con precisión milimétrica sin mortero constituyen una muestra única de ingeniería inca.

Este espacio ceremonial está profundamente ligado al Inti Raymi y a la cosmovisión andina. Además de su valor histórico y espiritual, dinamiza el turismo cultural y sostenible, generando empleo e identidad local. No por casualidad, algunas de sus piedras son las más grandes de toda América prehispánica, alcanzando más de 120 toneladas.

Andahuaylillas

El Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, famoso por su extraordinaria riqueza artística, representa la fusión entre el arte europeo barroco y las expresiones indígenas de los Andes.

Sus murales de Luis de Riaño, retablos, órganos del siglo XVII y su notable artesonado lo convierten en una de las joyas del barroco mestizo latinoamericano. Integrado al Circuito Barroco Andino y ubicado a solo 40 km del Cusco, es un punto clave para el turismo cultural, religioso y vivencial del sur del Perú.

