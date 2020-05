Desde este lunes se restableció el transporte público en la ciudad de Arequipa luego de permanecer suspendido por 22 días. La activación del servicio generó un desorden en la ciudad. Se percibió aglomeración de ciudadanos en los paraderos, desobedeciendo el distanciamiento social. En los alrededores de los mercados, centros comerciales y bancos también se concentraron gran cantidad de personas.

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispuso que solo el 20% de las unidades del Sistema Integrado de Transportes (SIT) saldrían a las calles. Es decir, de los 1.300 buses que regularmente realizan el transporte de pasajeros, 260 debían operar desde este lunes. Todos cumpliendo con el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Los buses redujeron sus niveles de ocupación a la mitad de su capacidad a fin de que no haya contacto de pasajero a pasajero. Todos van sentados y alternados. Además, para aislar al conductor se instaló una barrera trasparente de acrílico. También instalaron un dispensador para la desinfección a bordo. Cada conductor pasa el control de temperatura antes y después de su jornada

-Reclamo de transportistas-

“Antes, al día un bus recorría 170 kilómetros y trasladaba en promedio 700 pasajeros (parados y sentados). Eso le generaba un ingreso diario de S/550. La canasta de costos es de S/ 3.05 por kilómetro, que incluye desde el pago al conductor, combustible, hasta el costo de neumáticos y la renta líquida (al día) era solo de S/35 a S/40. Ahora realizaremos el mismo recorrido, CON la misma logística, pero solo con el 25 % de pasajeros de lo que llevábamos. La situación es muy crítica”, indicó el gerente de la empresa Transcayma SAC, Patrick Quillca.

A ello se suma la inversión que realizaron los transportistas para adecuar sus unidades y cumplir con el protocolo. Según Patrick Quillca invirtieron en promedio S/ 700 en cada unidad para instalar la cabina de aislamiento del conductor y los dispensadores de desinfección. Por ello plantearon un reajuste en la tarifa. El pasaje adulto en Arequipa es de S/1.00. Algunos transportistas indicaron que podría subirse a S/2.00, pero el alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, manifestó que no habrá incremento de pasajes.

Buses implantaron cabina para los conductores y dispensador de desinfección para los pasajeros, para evitar contagios del virus.

-Caos en el primer día-

Este lunes debieron operar 260 unidades para el traslado de la población, más cuando varias municipalidades e instituciones públicas reiniciaron sus actividades con el 40% del personal administrativo, pero solo la mitad de los buses (140) brindaron el servicio. Ese hecho generó desorden en los paraderos para pugnar por un asiento. Incluso, de acuerdo a los reportes de los inspectores de transporte de la MPA, varios buses llevaron pasajeros demás, violando el protocolo.

“No hubo la oferta suficiente de los buses del SIT para la demanda de la población que se reincorporó a sus trabajos. De las 10 concesiones, cuatro no salieron a brindar el servicio. Me parece que quieren generar presión y hacer sentir la necesidad de subir los pasajes, cosa que me parece inapropiado de algunos empresarios. Mañana evaluaremos la parte legal de esta situación. Ellos tienen un compromiso con la MPA de brindar el servicio”, manifestó el sub gerente de Transportes de la MPA, Juan Carlos Callocondo.

La fiscalización del cumplimiento del protocolo en los buses está a cargo de los 80 inspectores de transportes, con el apoyo de los miembros de la PNP y del Ejército.

-Servicio de taxis-

En la ciudad de Arequipa hay 8.777 taxis que cuentan con el permiso de Servicio de Transporte Especial (SETARE) y 4.523 con permiso transitorio. En total para brindar el servicio de taxi son 13.300 unidades, pero al día solo saldrán a trabajar el 50%. Estos vehículos se reincorporaron respetando el “pico y placa”. De acuerdo con el último dígito de su placa, los que terminen en número par saldrán los lunes, miércoles y viernes (6.588 taxis). Mientras que, los que acaban en impar circularán los martes, jueves y sábados (6.712 taxis).

Los taxis también cuentan con un protocolo sanitario que cumplir. La cabina del conductor debe estar separada por una lámina de policarbonato, para evitar contacto con los pasajeros y solo está permitido trasladar dos personas por viaje. El conductor, luego de cada servicio debe desinfectar la puerta, pasamanos, cinturones y ventanas. Solo viajaran usuarios con mascarilla. “Nos han reportado que no todos los taxis han cumplido con el protocolo, tendremos un control más minucioso con ellos”, agregó Juan Carlos Callocondo.

-Medida sanitaria-

El pasado 2 de mayo, cuando el Comando Regional contra el COVID-19 dispuso la suspensión del transporte urbano, Arequipa registraba 674 casos positivos de coronavirus y había 17 fallecidos por el virus. Hoy, según el reporte de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), se han diagnosticado 2.694 casos con COVID-19 y hay 51 fallecidos. Varios especialistas y médicos, que prefieren mantener su nombre en reserva, indicaron que la medida de reapertura del servicio de transporte es inoportuna porque pone en mayor riesgo de contagios a la población.

