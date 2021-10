Conforme a los criterios de Saber más

Los lotes petroleros 192, 95 y 8 y la Estación 5 del Oleoducto Norperuano continúan tomados por los manifestantes que acatan un paro indefinido en la región Loreto, desde el último lunes.

En diálogo con El Comercio, Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial en Loreto y quien participó el último martes en una mesa de diálogo, explicó que los manifestantes le piden al Ejecutivo la creación de un fideicomiso para atender con ese dinero las necesidades urgentes de los pueblos indígenas en el corredor petrolero, pues viven en condiciones precarias. Indicó que, por ejemplo, hay comunidades que no cuentan con agua potable.

Asimismo, agregó, solicitan que se atienda el problema social ambiental producto de esta actividad y que, como parte de las nuevas reglas de explotación petrolera, solicitan la creación de un fondo social con un porcentaje de las ganancias de esta industria.

Otro pedido es la creación de una comisión de la verdad para esclarecer el impacto social, ambiental y cultural de las industrias extractivas en la región y las denuncias de violación de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.

José Fachín, asesor y líder indígena de la plataforma de las Federaciones de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, indicó a este Diario que, a partir de que el Gobierno reconozca las demandas y atienda las necesidades urgentes de la población relativos a agua potable, educación, seguridad alimentaria, pueden hablar del levantamiento de paro.

“No hay petróleo para el país hasta que no se resuelva, no se debata políticamente para resolver el tema de la deuda social y ambiental y las garantías para las próximos 30 años en la actividad petrolera. Eso es lo que han decretado las federaciones; yo como asesor y líder indígena, estoy en la misma linea, por lo que estamos esperando la recomposición del Gabinete Ministerial”, indicó.

“Invitamos al Gobierno a que, con su ministerio correspondiente, designe a los funcionarios para un debate político y técnico respecto a cuál es el futuro de la actividad petrolera en la Amazonía peruana”, agregó.

El martes, durante la reunión con los líderes indígenas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) acordaron que se volverían a reunir el jueves 14. Sin embargo, Abel Chiroque indicó que esta institución ya le informó que se va a reprogramar la cita debido a los cambios en el Gabinete Ministerial, ocurridos el último miércoles. Este Diario buscó entrevistar a un vocero de la PCM, pero hasta el cierre de esta nota, no fue posible.

Chiroque invocó al Ejecutivo atender de manera oportuna este conflicto, pues no solo está tomada la Estación 5, sino varios lotes petroleros. Y en el caso puntual de la estación, subrayó que esta es estratégica, pues si no funciona, no se puede bombear hacia la costa el petróleo que se produce en la región.

Luego de la toma de la Estación 5, Petroperú advirtió que las personas ponen en riesgo su integridad al no respetar las condiciones de seguridad en las instalaciones.

Indicó que “en las imágenes difundidas por los propios manifestantes, se observa la presencia de niños y adultos desplazándose en condiciones inseguras por la zona de tanques y preparando alimentos, haciendo caso omiso a las advertencias que existen en estas instalaciones de alto riesgo, por los peligros asociados al almacenamiento de petróleo. Cualquier fuente de ignición como fuegos, fogatas o teléfonos celulares, podría generar incendios y exposiciones con lamentables consecuencias”.

Es importante mencionar que los lotes petroleros están a cargo de distintas empresas. En el caso del Lote 192 y la Estación 5, que forma parte del Oleoducto Norperuano, la administra Petroperú; el Lote 95, Petrotal y el Lote 8, Pluspetrol Norte (en liquidación).

