Keiko Fujimori presenta política "Cuidando la experiencia" y plantea una pensión universal para adultos mayores. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Keiko Fujimori presenta política "Cuidando la experiencia" y plantea una pensión universal para adultos mayores. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Abby Ardiles

Keiko Sofía Fujimori Higuchi inició este martes su mandato como presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, tras recibir la banda presidencial durante una sesión solemne en el hemiciclo del Congreso de la República. En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria ratificó que la seguridad ciudadana será uno de los principales ejes de su gestión y anunció medidas orientadas a combatir la extorsión, el crimen organizado y las economías ilegales.

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