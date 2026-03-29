En el marco de las celebraciones por Semana Santa, este lunes 30 de marzo, desde las 9:00 a.m., se llevará a cabo la segunda edición del evento interreligioso “Tradiciones Religiosas: Oremos por la Paz”, una iniciativa que consolida su presencia como un espacio de encuentro entre distintas confesiones de fe en el país.

A diferencia de su primera edición, este año el evento incorporará nuevas fases en su programación. En una primera etapa, representantes de diversas iglesias y comunidades presentarán al público las tradiciones con las que celebran el tiempo de Pascua, ofreciendo una mirada cercana a sus prácticas, símbolos y significados espirituales.

Posteriormente, la jornada dará paso a una ceremonia interreligiosa en la que diferentes representantes compartirán un balance desde sus propias perspectivas sobre el contexto mundial actual, marcado por múltiples desafíos sociales, políticos y humanitarios. Este espacio no solo estará orientado a la reflexión, sino también a la oración conjunta.

El nombre de esta edición, «Oremos por la Paz», responde precisamente a este propósito: las distintas congregaciones buscan elevar una plegaria común por la paz en nuestro país y en el mundo, en un momento complejo, priorizando el bien común de toda la humanidad como un principio compartido más allá de las diferencias.

El encuentro contará con la participación de 13 congregaciones religiosas, entre iglesias y comunidades, reflejando la diversidad espiritual presente en el país. Participarán la Comunidad Islámica, la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad Bahá’í, la Iglesia Luterana, la Comunidad Judía, la Congregación Budista, el Consejo Interreligioso del Perú, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Iglesia Presbiteriana, Brahma Kumaris y la Iglesia Episcopal Anglicana.

Al igual que en su edición anterior, el evento contará con espacios expositivos donde cada comunidad compartirá sus tradiciones, desde la Pascua cristiana hasta el Pesaj judío y el Naw-Rúz bahá’í, permitiendo a los asistentes conocer la riqueza de expresiones religiosas que conviven en nuestra sociedad.

«En tiempos donde el ruido divide, este encuentro propone algo distinto: escuchar, comprender y construir desde lo que nos une. Hoy, más que nunca, la paz necesita ser un esfuerzo de todos», señalaron desde la organización.

La actividad es de acceso libre y está dirigida a todas las personas interesadas en ser parte de este espacio de encuentro, donde la fe, la cultura y el diálogo se convierten en un mismo lenguaje.

SOBRE EL AUTOR