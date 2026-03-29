Resumen

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El encuentro contará con la participación de 13 congregaciones religiosas, entre iglesias y comunidades, reflejando la diversidad espiritual presente en el país | Foto: Especial para El Comercio
El encuentro contará con la participación de 13 congregaciones religiosas, entre iglesias y comunidades, reflejando la diversidad espiritual presente en el país | Foto: Especial para El Comercio
Por Redacción EC

En el marco de las celebraciones por Semana Santa, este lunes 30 de marzo, desde las 9:00 a.m., se llevará a cabo la segunda edición del evento interreligioso “Tradiciones Religiosas: Oremos por la Paz”, una iniciativa que consolida su presencia como un espacio de encuentro entre distintas confesiones de fe en el país.