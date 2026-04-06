Resumen

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Indeci exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante el calor y asegurar viviendas frente a los vientos. (Foto: Andina)
Indeci exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante el calor y asegurar viviendas frente a los vientos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activará desde las 00:00 horas de este martes 7 de abril una alerta amarilla en Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral peruano ante el incremento de la temperatura diurna y la presencia de vientos moderados.

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