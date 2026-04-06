El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activará desde las 00:00 horas de este martes 7 de abril una alerta amarilla en Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral peruano ante el incremento de la temperatura diurna y la presencia de vientos moderados.

La medida se mantendrá vigente durante 47 horas, hasta las 23:59 del miércoles 8 de abril, periodo en el que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV).

Lima y 10 regiones bajo alerta amarilla por incremento de temperatura y radiación UV. (Foto: Andina)

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, entre 28 °C y 33 °C en la zona centro —incluyendo Lima y Callao—, y entre 29 °C y 34 °C en el sur. Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las tardes.

Las regiones bajo alerta son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. El Senamhi advirtió que, aunque los fenómenos previstos son habituales en la costa, podrían representar riesgos si no se toman medidas preventivas.

Senamhi advierte alza de temperaturas y vientos moderados en el litoral peruano. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades y a la población a adoptar acciones para reducir posibles afectaciones a la salud y la seguridad.

Entre las recomendaciones figuran el uso de protector solar, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como mantenerse en lugares ventilados. También se aconseja asegurar techos y objetos ante posibles vientos intensos, y alejarse de estructuras inestables o cables eléctricos.

Asimismo, se recomendó prestar especial atención a niños, adultos mayores y mujeres gestantes, quienes podrían ser más vulnerables a los efectos del calor. En caso de síntomas como mareos, fatiga o dificultad para respirar, se debe acudir a un centro de salud.

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