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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activará desde las 00:00 horas de este martes 7 de abril una alerta amarilla en Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral peruano ante el incremento de la temperatura diurna y la presencia de vientos moderados.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activará desde las 00:00 horas de este martes 7 de abril una alerta amarilla en Lima, Callao y otras nueve regiones del litoral peruano ante el incremento de la temperatura diurna y la presencia de vientos moderados.
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La medida se mantendrá vigente durante 47 horas, hasta las 23:59 del miércoles 8 de abril, periodo en el que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV).
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, entre 28 °C y 33 °C en la zona centro —incluyendo Lima y Callao—, y entre 29 °C y 34 °C en el sur. Asimismo, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las tardes.
Las regiones bajo alerta son Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. El Senamhi advirtió que, aunque los fenómenos previstos son habituales en la costa, podrían representar riesgos si no se toman medidas preventivas.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a las autoridades y a la población a adoptar acciones para reducir posibles afectaciones a la salud y la seguridad.
Entre las recomendaciones figuran el uso de protector solar, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como mantenerse en lugares ventilados. También se aconseja asegurar techos y objetos ante posibles vientos intensos, y alejarse de estructuras inestables o cables eléctricos.
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Asimismo, se recomendó prestar especial atención a niños, adultos mayores y mujeres gestantes, quienes podrían ser más vulnerables a los efectos del calor. En caso de síntomas como mareos, fatiga o dificultad para respirar, se debe acudir a un centro de salud.
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