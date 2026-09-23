Senamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y el aviso estará vigente hasta el viernes 25 de septiembre. (Foto: Andina)
Senamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y el aviso estará vigente hasta el viernes 25 de septiembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El inicio de la primavera estará acompañado por un incremento de las temperaturas en buena parte del territorio nacional y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por el aumento de la temperatura diurna en zonas de la costa y la sierra.

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