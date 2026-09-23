El inicio de la primavera estará acompañado por un incremento de las temperaturas en buena parte del territorio nacional y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja por el aumento de la temperatura diurna en zonas de la costa y la sierra.

El aviso, vigente desde este miércoles 23 de septiembre, se mantendrá hasta el viernes 25 y comprende 21 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Temperaturas llegarán hasta los 35 °C

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, este miércoles 23 de septiembre la costa norte registrará las temperaturas más elevadas del litoral, con máximas que oscilarán entre 24 °C y 34 °C. En la costa central, donde se encuentran Lima y Callao, los valores fluctuarán entre 23 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur se esperan temperaturas de entre 21 °C y 24 °C.

En la sierra, las temperaturas máximas previstas para esta jornada se ubicarán entre 20 °C y 31 °C en la zona norte; entre 24 °C y 29 °C en la zona central; y entre 19 °C y 29 °C en la zona sur. Los registros más altos se concentrarán principalmente durante las horas de mayor calentamiento diurno.

Para el jueves 24 de septiembre se prevén las temperaturas más altas del periodo de vigencia de la alerta. En la costa norte, los valores máximos llegarían hasta los 35 °C, con un rango previsto de entre 25 °C y 35 °C. En la costa central, las temperaturas alcanzarían los 30 °C, mientras que en la costa sur se mantendrían entre 21 °C y 24 °C.

En la sierra norte se esperan temperaturas de entre 20 °C y 31 °C; en la sierra central, de entre 23 °C y 29 °C; y en la sierra sur, de entre 18 °C y 28 °C.

Escasa nubosidad y mayor radiación UV

El incremento de las temperaturas estará acompañado de condiciones de escasa nubosidad alrededor del mediodía. Según el Senamhi, esta situación favorecerá un aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), especialmente durante las horas centrales del día.

A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. En la costa norte tampoco se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas durante el periodo comprendido por el aviso meteorológico.

Condiciones vinculadas a El Niño Costero

Según la información proporcionada por el Senamhi, las condiciones cálidas previstas están asociadas a la presencia del fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano. El comportamiento de las temperaturas, por tanto, continuará bajo vigilancia durante las próximas semanas.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha señalado que este evento podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027. De mantenerse este escenario, las condiciones cálidas podrían continuar siendo un factor relevante durante los próximos meses, mientras las autoridades meteorológicas realizan el seguimiento de su evolución y de sus posibles efectos en las distintas regiones del país.

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