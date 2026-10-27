El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura, según el aviso meteorológico N.° 300. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros por día y generar inundaciones pluviales.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura, según el aviso meteorológico N.° 300. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros por día y generar inundaciones pluviales.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, niebla y neblina en la costa. También se prevén precipitaciones de moderada intensidad en sectores de la costa interior norte y del litoral costero sur, en Arequipa.
En la sierra norte de Piura se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad. En tanto, la vertiente oriental de la sierra central y norte, así como la vertiente occidental de la sierra sur, registrarán lluvias de ligera a moderada intensidad.
Estos eventos podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se prevé la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera central y sur. Los acumulados de precipitación en la sierra podrían oscilar entre 5 y 30 milímetros por día.
#Pronóstico #Minam #Senamhi En la costa de Tumbes y Piura se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad. Mientras que en la sierra norte se prevén precipitaciones de moderada a extrema intensidad. https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/H11x4m6lFw— Senamhi (@Senamhiperu) October 27, 2026
En la selva se pronostican lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva alta. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad durante la tarde, la noche y la madrugada. Los acumulados podrían alcanzar entre 20 y 70 milímetros por día.
Recomendaciones ante las lluvias
Ante estas condiciones meteorológicas, el Senamhi recomienda reprogramar las actividades que se desarrollen en áreas expuestas a lluvias intensas y proteger los bienes ante posibles inundaciones, aniegos, granizo, descargas eléctricas y vientos fuertes.
Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial sobre las condiciones meteorológicas y las actualizaciones de los avisos.
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