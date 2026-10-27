Lluvias de extrema intensidad podrían provocar inundaciones en la costa de Tumbes y Piura. (Foto: Andina)
Lluvias de extrema intensidad podrían provocar inundaciones en la costa de Tumbes y Piura. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura, según el aviso meteorológico N.° 300. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros por día y generar inundaciones pluviales.

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