Un nuevo periodo de lluvias, granizo, nieve y aguanieve de moderada a fuerte intensidad afectará desde hoy hasta el martes 4 de noviembre a diversas zonas de la sierra norte y centro del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 389, de nivel de alerta naranja, se prevén acumulados de lluvia entre 14 mm/día y 23 mm/día en la sierra norte, y entre 11 mm/día y 15 mm/día en la sierra central. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h e incremento de nubosidad durante las tardes y noches.
Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas situadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades a más de 3,800 metros de altitud, especialmente en la sierra centro y sur. En tanto, hacia la costa norte se prevé lluvia ligera y dispersa.
Los departamentos comprendidos en este pronóstico son Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Pasco y Piura.
Medidas de prevención
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, y a supervisar la operatividad de los centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para una atención rápida ante emergencias.
Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, proteger bienes personales y coordinar con las autoridades locales la activación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes, a fin de reducir riesgos frente a posibles desbordes o deslizamientos.
El Senamhi recordó que la temporada de lluvias continuará intensificándose conforme avanza noviembre, por lo que es fundamental mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de defensa civil.
