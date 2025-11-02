Sierra norte y centro bajo alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas, advierte Senamhi. (Foto: Andina)
Sierra norte y centro bajo alerta naranja por lluvias y descargas eléctricas, advierte Senamhi. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo periodo de de moderada a fuerte intensidad afectará desde hoy hasta el martes 4 de noviembre a diversas zonas de la sierra norte y centro del país, informó el (Senamhi).

LEE: La Libertad: extorsionadores detonan explosivo en clínica

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 389, de nivel de alerta naranja, se prevén acumulados de lluvia entre 14 mm/día y 23 mm/día en la sierra norte, y entre 11 mm/día y 15 mm/día en la sierra central. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h e incremento de nubosidad durante las tardes y noches.

Senamhi alerta sobre lluvias intensas y nevadas en la sierra norte y centro hasta el martes 4 de noviembre. (Foto: Andina)
Senamhi alerta sobre lluvias intensas y nevadas en la sierra norte y centro hasta el martes 4 de noviembre. (Foto: Andina)

Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas situadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades a más de 3,800 metros de altitud, especialmente en la sierra centro y sur. En tanto, hacia la costa norte se prevé lluvia ligera y dispersa.

Los departamentos comprendidos en este pronóstico son Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Pasco y Piura.

Medidas de prevención

Ante este escenario, el (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, y a supervisar la operatividad de los centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para una atención rápida ante emergencias.

MÁS: Despierta al criollo que llevas dentro: especial para escuchar música criolla peruana

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, proteger bienes personales y coordinar con las autoridades locales la activación de sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes, a fin de reducir riesgos frente a posibles desbordes o deslizamientos.

Pronostican granizo, aguanieve y fuertes vientos en ocho regiones andinas del país. (Foto: Andina)
Pronostican granizo, aguanieve y fuertes vientos en ocho regiones andinas del país. (Foto: Andina)

El Senamhi recordó que la temporada de lluvias continuará intensificándose conforme avanza noviembre, por lo que es fundamental mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de defensa civil.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC