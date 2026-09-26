Senamhi pronostica temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y ráfagas de viento de 40 km/h. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y ráfagas de viento de 40 km/h. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna continuará en aumento en la costa, con una intensidad de moderada a extrema, y en la sierra, con una intensidad de moderada a fuerte, hasta el lunes 28 de setiembre. El aviso meteorológico, de nivel rojo, comprende a 19 regiones y al Callao.

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