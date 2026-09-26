El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la temperatura diurna continuará en aumento en la costa, con una intensidad de moderada a extrema, y en la sierra, con una intensidad de moderada a fuerte, hasta el lunes 28 de setiembre. El aviso meteorológico, de nivel rojo, comprende a 19 regiones y al Callao.

Según el pronóstico, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). También se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.

Costa y sierra registrarán incremento de temperaturas y lluvias en el norte durante los próximos días. (Foto: Andina)

Para este sábado 26 de setiembre, las temperaturas máximas alcanzarían entre 24 °C y 35 °C en la costa norte, mientras que en la costa central se esperan registros de entre 23 °C y 29 °C. En la costa sur, las temperaturas máximas oscilarían entre 21 °C y 31 °C.

En la sierra norte se pronostican temperaturas máximas de entre 22 °C y 30 °C; en la sierra central, de 23 °C a 28 °C; y en la sierra sur, de 19 °C a 29 °C.

El aviso comprende a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además del Callao.

Lluvias en la sierra y costa norte

El Senamhi también pronosticó que hasta el domingo 27 de setiembre se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra y costa norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

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Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, con mayor incidencia de lluvias en la costa de Tumbes y en la costa interior de Piura.

Temperaturas subirán en la costa y sierra del país y radiación UV alcanzará niveles elevados. (Foto: Andina)

Para este sábado se estiman acumulados de lluvia de hasta 28 mm/día en Tumbes, valores cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y entre 5 mm/día y 15 mm/día en la sierra norte.

Las zonas comprendidas en este aviso corresponden a Cajamarca, en las provincias de Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio; Lambayeque, en Ferreñafe y Lambayeque; Piura, en Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Talara y Piura; y Tumbes, en Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.

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