El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el jueves 18 de septiembre se presentarán precipitaciones de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y norte del país.
LEE: Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses
De acuerdo con el aviso oficial, el granizo y la nieve afectarán principalmente a las localidades ubicadas por encima de los 2800 y 3800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 35 km/h.
Asimismo, se espera un incremento de la nubosidad en horas de la tarde, mientras que para este miércoles se estiman acumulados pluviales cercanos a los 14 mm/día en la sierra norte y alrededor de 12 mm/día en la sierra centro.
El Senamhi precisó que 41 provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco se encuentran en situación de alerta por estas precipitaciones.
Por otro lado, entre este martes 16 y miércoles 17, continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra centro y sur, con valores de ligera a moderada intensidad. Se prevén temperaturas máximas entre 21 °C y 30 °C en varias localidades de la sierra sur.
Durante los días de vigencia del aviso, se espera además escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Ante ello, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente el uso de bloqueador solar y sombreros de ala ancha.
MÁS: Trujillo: nuevo atentado con explosivo causa alarma entre vecinos
Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. Los departamentos más expuestos a estos efectos son Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante la combinación de lluvias, descargas eléctricas, frío nocturno y radiación UV intensa durante el día.
TE PUEDE INTERESAR
- Un elefante blanco en Ucayali: Hospital de Pucallpa acumula 10 años de retraso y culminarlo ahora costará el doble
- Sismo de magnitud 5.1 se registró en Ayacucho la noche de este domingo
- Último temblor en Perú hoy, 14 de septiembre según IGP: epicentro y magnitud de sismos
- Terminal Portuario Multipropósito de Eten abre las puertas al mercado Asia-Pacífico
- Gomitas saludables: alternativa prácticas para una vida sana y balanceada
Contenido sugerido
Contenido GEC