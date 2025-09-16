Senamhi emite alerta por lluvias y granizo en siete regiones de la sierra centro y norte. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó que hasta el jueves 18 de septiembre se presentarán precipitaciones de , , aguanieve y de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y norte del país.

LEE: Tensión en Machu Picchu: turismo continúa en jaque por protestas y falta de buses

De acuerdo con el aviso oficial, el granizo y la nieve afectarán principalmente a las localidades ubicadas por encima de los 2800 y 3800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. Estos fenómenos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 35 km/h.

Nieve, lluvias y ráfagas de viento afectarán 41 provincias de la sierra hasta el jueves 18. (Foto: Andina)
Asimismo, se espera un incremento de la nubosidad en horas de la tarde, mientras que para este miércoles se estiman acumulados pluviales cercanos a los 14 mm/día en la sierra norte y alrededor de 12 mm/día en la sierra centro.

El Senamhi precisó que 41 provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco se encuentran en situación de alerta por estas precipitaciones.

Por otro lado, entre este martes 16 y miércoles 17, continuará el incremento de la temperatura diurna en la sierra centro y sur, con valores de ligera a moderada intensidad. Se prevén temperaturas máximas entre 21 °C y 30 °C en varias localidades de la sierra sur.

Senamhi advierte sobre radiación UV alta y precipitaciones en varias regiones del país. (Foto: Andina)
Durante los días de vigencia del aviso, se espera además escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un . Ante ello, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente el uso de bloqueador solar y sombreros de ala ancha.

MÁS: Trujillo: nuevo atentado con explosivo causa alarma entre vecinos

Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes. Los departamentos más expuestos a estos efectos son Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante la combinación de lluvias, descargas eléctricas, frío nocturno y radiación UV intensa durante el día.

