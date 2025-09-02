Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones frente a la persistente nubosidad y cambios bruscos de clima. (Foto: Andina)
Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones frente a la persistente nubosidad y cambios bruscos de clima. (Foto: Andina)
Redacción EC
El (Senamhi) advirtió sobre el arribo del vigesimoprimer del año, que afectará diversas regiones del país entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre.

Según el comunicado oficial, el evento ingresará por la selva sur durante la madrugada del viernes y avanzará progresivamente hacia la selva central y norte en los días posteriores.

Durante este periodo, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y una persistente cobertura nubosa.

Respecto a las temperaturas, el Senamhi indicó que los valores diurnos en la selva oscilarán entre los 20 °C y 28 °C, mientras que la temperatura nocturna podría descender hasta los 14 °C, principalmente en Madre de Dios y zonas de Puno y Cusco.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas de prevención frente a este nuevo friaje, como protegerse de los cambios bruscos de clima, reforzar el cuidado de menores y adultos mayores, y garantizar el consumo de alimentos calientes para evitar complicaciones en la salud.

Frente a esta situación, el (Indeci) exhortó a la población a protegerse de la exposición directa a cambios bruscos de temperatura, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca, así como reforzar la alimentación con bebidas calientes, frutas, vegetales y productos ricos en calorías. También recomendó especial cuidado en niños y adultos mayores, además de acudir a un centro de salud en caso de presentarse síntomas de infecciones respiratorias.

El Indeci precisó que el (COEN) monitorea el desarrollo de este evento meteorológico y coordina con autoridades regionales y locales la atención a las familias afectadas.

