El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en la Sierra del país continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de granizo y nevadas en zonas altoandinas, hasta mañana martes 30 de septiembre.

De acuerdo con el aviso oficial, se esperan episodios de granizo en localidades por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas a partir de los 3800 m s. n. m. Estas condiciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, además de un incremento de la nubosidad en horas de la tarde y noche.

Alertan granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento en regiones altoandinas. (Foto: Andina)

El Senamhi precisó que para este lunes 29 de septiembre se prevén acumulados pluviales cercanos a los 18 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 14 mm/día en la sierra central y próximos a los 12 mm/día en la sierra sur. También se espera lluvia ligera y dispersa en la costa norte y centro.

En total, 90 provincias de los siguientes departamentos se encuentran en alerta: Áncash (Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asuncion, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermin Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay), Apurímac (Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas), Arequipa (Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión), Ayacucho (Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar Del Sara Sara, Sucre, Victor Fajardo, Vilcas Huaman), Cajamarca (Cajamarca, Cajabamba, Celendin, Contumaza, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz).

Del mismo modo, a Cusco (Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar), Huancavelica (Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara), Huánuco (Lauricocha), Ica (Ica, Chincha, Palpa, Pisco), Junín (Huancayo, Concepcion, Jauja, Yauli, Chupaca), La Libertad (Trujillo, Julcan, Otuzco, Sanchez Carrion, Santiago De Chuco, Gran Chimú, Virú), Lima (Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyon, Yauyos), Moquegua (Mariscal Nieto, General Sanchez Cerro), Pasco (Pasco, Daniel Alcides Carrión) y Puno (Puno, Azangaro, Chucuito, El Collao, Huancane, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio De Putina, San Roman, Yunguyo).

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, además de garantizar la operatividad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencias.

Sierra en alerta por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, según Senamhi. (Foto: Andina)

Asimismo, recomendó a la ciudadanía reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades. Estas medidas buscan mitigar los efectos de las precipitaciones y salvaguardar la seguridad de la población.