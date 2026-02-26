Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi alerta lluvias intensas en 17 regiones y advierte riesgo muy alto en 49 provincias. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi alerta lluvias intensas en 17 regiones y advierte riesgo muy alto en 49 provincias. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país. La entidad precisó que 49 provincias de ocho departamentos se encuentran en nivel de riesgo muy alto ante la probabilidad de emergencias asociadas a las precipitaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.