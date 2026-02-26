El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que en las próximas 24 horas se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del país. La entidad precisó que 49 provincias de ocho departamentos se encuentran en nivel de riesgo muy alto ante la probabilidad de emergencias asociadas a las precipitaciones.
El aviso fue difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil.
De acuerdo con el reporte, las lluvias podrían activar quebradas, generar huaicos y deslizamientos, además de incrementar el caudal de los ríos. La alerta rige desde las 13:00 horas del 26 de febrero hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero de 2026.
Entre las regiones con mayor nivel de alerta figuran Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, donde se prevén posibles deslizamientos y huaicos.
En Cusco están en alerta roja Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. En Huancavelica, la medida alcanza a Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja. En Huánuco, el riesgo comprende Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.
En Junín figuran Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En Lima están consideradas Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos. También aparecen Manu y Tambopata, en Madre de Dios; Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco, en Pasco; y Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad, en Ucayali.
Asimismo, permanecen en vigilancia, aunque en un nivel menor de alerta, las regiones de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.
En un segundo aviso de corto plazo, el Senamhi advirtió además la presencia de lluvias intensas en 20 regiones. En la selva centro y sur se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la selva norte se prevén lluvias moderadas, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.