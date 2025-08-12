Departamentos de la selva norte, centro y sur serían los más afectados por el decimonoveno friaje del año. (Foto: Andina)
Departamentos de la selva norte, centro y sur serían los más afectados por el decimonoveno friaje del año. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó que del jueves 14 al viernes 15 de agosto se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la Selva, relacionadas al decimonoveno del año. El evento estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Para el jueves, se prevén acumulados pluviales de aproximadamente 40 mm/día en la selva norte y centro, y valores cercanos a 45 mm/día en la selva sur.

Las precipitaciones afectarán a departamentos como Amazonas (provinvias de Bagua, Bongará, Condorcanqui), Cajamarca (Jaén, San Ignacio), Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Huánuco (Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca), Junín (Chanchamayo, Satipo) y Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo).

Decimonoveno friaje del año estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. (Foto: Andina)

Asimismo, Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, Tocache) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).

Además de las lluvias, el , que será de moderada a fuerte intensidad. Según el Senamhi, el jueves se registrarán máximas cercanas a los 28°C en la selva norte, 25°C en la selva centro y 24°C en la selva sur.

Friaje provocará temperaturas máximas de hasta 24°C en algunas zonas. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene en coordinación con autoridades regionales y locales para supervisar los efectos del fenómeno y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

