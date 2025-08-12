El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del jueves 14 al viernes 15 de agosto se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la Selva, relacionadas al decimonoveno friaje del año. El evento estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.
LEE: ¿Por qué solo se ha ejecutado menos del 30% de fondos para infraestructura y equipos médicos contra el cáncer?
Para el jueves, se prevén acumulados pluviales de aproximadamente 40 mm/día en la selva norte y centro, y valores cercanos a 45 mm/día en la selva sur.
Las precipitaciones afectarán a departamentos como Amazonas (provinvias de Bagua, Bongará, Condorcanqui), Cajamarca (Jaén, San Ignacio), Cusco (La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Huánuco (Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca), Junín (Chanchamayo, Satipo) y Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón, Putumayo).
Asimismo, Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Pasco (Oxapampa), Puno (Carabaya, Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San Martín, Tocache) y Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad, Purús).
Además de las lluvias, el friaje provocará un descenso de las temperaturas diurnas, que será de moderada a fuerte intensidad. Según el Senamhi, el jueves se registrarán máximas cercanas a los 28°C en la selva norte, 25°C en la selva centro y 24°C en la selva sur.
Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones. También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
MÁS: Una semana de zozobra y preocupación: así se vivieron los vientos, oleajes anómalos, alerta de tsunami e incendios forestales en 8 regiones
El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se mantiene en coordinación con autoridades regionales y locales para supervisar los efectos del fenómeno y brindar asistencia a las comunidades afectadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Cusco: dos muertos y al menos 30 heridos en accidente de bus rumbo a Puerto Maldonado
- Papa León XIV dona mitra papal a parroquia de La Victoria en Chiclayo
- Accidente en Puno: 10 fallecidos y 37 heridos tras despiste de bus que cayó al río Inambari
- ¿Cómo se planificó el robo de casi S/ 3 millones contra dos municipios en Piura y Arequipa? Así actuaron los ciberdelincuentes
- Censo 2025: INEI reporta desaparición de censista en La Libertad
Contenido sugerido
Contenido GEC