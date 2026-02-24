Senamhi confirma que El Niño Costero 2026 ya inició y podría alcanzar intensidad moderada antes de julio.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el Niño Costero 2026 se encuentra en su fase inicial, luego de registrarse desde febrero un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana.

La información fue anunciada por Grinia Avalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de la institución.

El ENFEN prevé que se extendería, al menos, hasta noviembre.. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

“Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño—, este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada“, señaló en entrevista con RPP.

Ávalos detalló que el Niño Costero se define como el incremento de la temperatura del mar por encima de 0,5 °C respecto a su promedio, durante un periodo sostenido de más de tres meses consecutivos frente a la costa norte.

Sin embargo, subrayó que las autoridades no esperan necesariamente a completar ese lapso para emitir alertas.

“No podemos esperar a que transcurran tres meses para decirle a la población y a los tomadores de decisiones que estamos en un Niño. Los sistemas de alerta no funcionan así”, precisó.

En relación con los efectos, señaló que el calentamiento del mar frente a la costa norte genera cambios en los patrones de viento, como el debilitamiento de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte, lo que produce lluvias.

El Niño Costero se define como el incremento de la temperatura del mar . (Foto: Andina)

Recordó que en eventos anteriores se registraron activaciones en zonas como Secocha y Mirave y afirmó que el Niño implica una “tropicalización del clima costero”, siendo las lluvias la principal manifestación.

Avalos explicó que el mayor impacto del Niño Costero se sentirá en la costa norte y central. En la sierra, las lluvias que se registran en estos meses forman parte de la temporada habitual.

También aclaró que, si el evento alcanza una intensidad moderada, no significa que habrá lluvias torrenciales fuera de época.

“No significa que las lluvias van a continuar de manera torrencial, porque ya no es temporada de lluvias”, señaló. Lo que sí se prevé, añadió, es un aumento en las temperaturas, con “un otoño y un invierno más cálido de lo normal en la costa”.