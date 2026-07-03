Senamhi alerta sobre riesgo de sequía hidrológica en la Amazonía por posible fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Senamhi alerta sobre riesgo de sequía hidrológica en la Amazonía por posible fenómeno de El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El desarrollo de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad previsto para fines de 2026 podría intensificar la disminución de lluvias en la Amazonía peruana y agravar el descenso de los ríos durante los próximos meses, advirtió el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, Marco Paredes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.