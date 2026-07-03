El desarrollo de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad previsto para fines de 2026 podría intensificar la disminución de lluvias en la Amazonía peruana y agravar el descenso de los ríos durante los próximos meses, advirtió el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, Marco Paredes.

El especialista explicó que este escenario podría generar una deficiencia hídrica en la cuenca amazónica, con precipitaciones por debajo de sus niveles normales, lo que afectaría el incremento estacional de los caudales y elevaría el riesgo de una sequía hidrológica durante la temporada de vaciante.

Vaciante de los ríos amazónicos podría intensificarse entre septiembre y octubre, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

Paredes informó que el descenso de los ríos ya se viene registrando con rapidez en las últimas semanas. Precisó que, durante los últimos 30 días, los niveles disminuyeron entre 20 y 25 centímetros diarios, aunque las lluvias registradas durante la semana de San Juan permitieron una pausa temporal en esa tendencia.

Asimismo, indicó que en las cabeceras de cuenca ya se observan señales de deficiencia hídrica. Los ríos Alto Ucayali, Alto Huallaga y Alto Marañón presentan descensos importantes que, según explicó, posteriormente podrían trasladarse hacia los ríos de la selva baja, incluido el Amazonas.

El funcionario señaló que una vaciante severa tendría efectos sobre la navegación fluvial, debido a que las embarcaciones que transportan productos desde Yurimaguas y Pucallpa hacia Iquitos podrían enfrentar mayores dificultades por la aparición de bancos de arena y la reducción de los caudales.

Añadió que esta situación también podría afectar la actividad agrícola, la disponibilidad de agua para las comunidades y la salud pública, especialmente en las zonas rurales donde el acceso al agua potable continúa siendo limitado.

El Niño de fuerte intensidad podría reducir las lluvias y acelerar el descenso de los ríos en la Amazonía. (Foto: Andina)

Marco Paredes recordó que Loreto ya afrontó escenarios similares durante 2023 y 2024, cuando la reducción de los niveles de los ríos dificultó el transporte de alimentos, incrementó los costos logísticos y afectó a las poblaciones asentadas en las cuencas amazónicas.

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, los ríos podrían continuar descendiendo a un ritmo de entre 15 y 20 centímetros diarios. El periodo más crítico de la vaciante se presentaría entre septiembre y octubre, aunque sus efectos podrían prolongarse hasta noviembre y diciembre.

El especialista precisó que la reducción de los niveles de los ríos responde a la estacionalidad propia del verano amazónico, pero advirtió que un eventual fenómeno de El Niño de fuerte intensidad podría acentuar el problema al reducir aún más las lluvias en la cuenca amazónica.

Finalmente, el jefe del Senamhi Loreto exhortó a las autoridades regionales, provinciales y distritales a activar sus comités de prevención y gestión del riesgo para anticipar medidas frente a posibles problemas de navegación, abastecimiento, salud y seguridad alimentaria en la Amazonía peruana.