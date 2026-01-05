El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por la presencia de condiciones meteorológicas adversas que afectarán a la sierra norte, centro y sur durante los próximos días.

El organismo advirtió que se registrarán precipitaciones en forma de nieve, granizo y aguanieve, además de lluvias de moderada a fuerte intensidad, por lo que pidió a la población tomar medidas de prevención.

Los eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h . También se espera mayor nubosidad por las tardes y noches, así como lluvias ligeras y dispersas en la costa.

El aviso meteorológico N.° 003, que amplía el primer reporte del año, estará vigente del martes 6 al miércoles 7 de enero.

Esta situación de precipitaciones en la sierra también ocasionará nubosidad con lluvias ligeras y dispersas en la costa.

Pronóstico del Senamhi

Dónde se concentrarán los fenómenos

El Senamhi prevé caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m., y nevadas en localidades que superen los 3.800 m s. n. m. en la sierra central y sur.

Por lo que la zona sierra de las regiones con mayor probabilidad de afectación son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Puno.

Pronóstico de lluvias

Para el martes 6 de enero, se estiman los siguientes acumulados de lluvia:

Sierra norte: entre 13 y 24 mm/día.

Sierra centro: entre 10 y 19 mm/día.

Sierra sur: entre 11 y 26 mm/día.

El miércoles 7 de enero, las lluvias continuarían con:

Sierra norte: entre 13 y 21 mm/día.

Sierra centro: entre 11 y 23 mm/día.

Sierra sur: entre 12 y 26 mm/día.

Según el Senamhi, estas condiciones podrían presentarse de manera localizada y con mayor intensidad en zonas altas.