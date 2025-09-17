El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta amarilla para la sierra de Lima y otras seis regiones del país debido a precipitaciones de “ligera a moderada intensidad”.
El aviso advierte la ocurrencia de nieve, granizo, aguanieve y lluvia, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h.
Según el pronóstico, la alerta se mantendrá vigente hasta el jueves 18 de septiembre a las 11:59 de la noche. El Senamhi precisó que el fenómeno se presentará en las regiones de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante las horas de la tarde.
En relación a los acumulados de precipitación, el organismo informó que este miércoles 17 de septiembre se registrarían valores de hasta 14 mm/día en la sierra norte y alrededor de 12 mm/día en la sierra centro. Para el jueves se estiman acumulados similares en ambas zonas.
El Senamhi exhortó a la población y a las autoridades locales a tomar las precauciones necesarias frente a estas condiciones meteorológicas, que podrían afectar actividades cotidianas y el tránsito en algunas vías.
Suben temperaturas en Lima Este y Norte
De acuerdo con el Senamhi, en las primeras horas de la tarde se reportó un incremento de la temperatura en distintos puntos de la capital. En La Molina, las estaciones marcaron 23 °C, mientras que en Carabayllo se alcanzó una máxima de 25.1 °C.
