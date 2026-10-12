Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene un aviso de nivel extremo por altas temperaturas en distintas zonas de la costa y sierra del país. La alerta, vigente durante este lunes 12 de octubre, se extenderá hasta el martes 13 y advierte sobre condiciones que favorecerán el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

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