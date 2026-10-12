El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene un aviso de nivel extremo por altas temperaturas en distintas zonas de la costa y sierra del país. La alerta, vigente durante este lunes 12 de octubre, se extenderá hasta el martes 13 y advierte sobre condiciones que favorecerán el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

Entre las regiones comprendidas en el norte figuran Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. El aviso también alcanza a otras 14 regiones del territorio nacional.

El Senamhi advirtió que la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá una mayor exposición a la radiación solar. Esta condición puede elevar los niveles de radiación ultravioleta, por lo que se recomienda tomar medidas preventivas, especialmente durante las horas de mayor intensidad del sol.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”, informó la institución en su página web.

¿Qué temperaturas se esperan en la costa peruana?

Para este lunes 12 de octubre, el pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 25 °C y 36 °C en la costa norte. En la costa central, los valores oscilarían entre 23 °C y 30 °C.

Estas condiciones requieren especial atención durante las actividades al aire libre, debido a la combinación de altas temperaturas y una mayor exposición a la radiación solar.

¿Qué recomienda el Senamhi ante el calor extremo?

Ante este escenario, se exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y adoptar medidas para reducir los efectos del calor y la radiación UV.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Entre las principales recomendaciones figuran:

Utilizar protector solar y reaplicarlo según las indicaciones del producto.

Usar sombreros de ala ancha y ropa que proteja la piel.

Buscar sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Mantenerse hidratado durante el día.

Prestar especial atención a los niños, adultos mayores y personas vulnerables.

La adopción de estas medidas ayuda a reducir los riesgos asociados con la exposición solar y las altas temperaturas mientras se mantenga vigente el aviso meteorológico.

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