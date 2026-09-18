El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta roja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 11 regiones del sur del Perú. El aviso estará vigente hasta este viernes 18 de septiembre, según informó el organismo a través de su página web.

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De acuerdo con el pronóstico, se espera la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) y nevadas en localidades situadas sobre los 3.800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur.

Senamhi alerta por granizo, nevadas y ráfagas de viento de hasta 55 km/h en el sur del Perú. (Foto: Andina)

El Senamhi indicó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 55 km/h. En la costa sur se registrarán lluvias de ligera a fuerte intensidad, además de un incremento de la velocidad del viento, niebla y neblina.

Las regiones comprendidas en la alerta roja son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

Lloviznas en la costa sur

Por otro lado, el Senamhi informó que entre el 19 y el 22 de septiembre se presentarán lloviznas dispersas a lo largo de la costa sur peruana, desde Arequipa hasta Tacna.

Según el organismo, estas condiciones están asociadas al incremento de la humedad en la zona costera, lo que favorecerá una mayor cobertura nubosa, así como la presencia de niebla, neblina y lloviznas, principalmente durante las noches y primeras horas de la mañana.

Lluvias, granizo y nevadas: Senamhi mantiene alerta roja en 11 regiones del sur. (Foto: Andina)

Los mayores acumulados de lluvia se presentarían en el litoral de las provincias de Caravelí y Camaná, en Arequipa; en la provincia de Ilo, en Moquegua; y en las provincias de Tacna y Jorge Basadre, en Tacna.

El Senamhi informó que los acumulados de lluvia en estas zonas alcanzarían valores próximos a los 2 milímetros (mm).