Senamhi prevé precipitaciones y ráfagas de viento en 11 regiones del sur hasta este viernes. (Foto: Andina)
Senamhi prevé precipitaciones y ráfagas de viento en 11 regiones del sur hasta este viernes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene activa una alerta roja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en 11 regiones del sur del Perú. El aviso estará vigente hasta este viernes 18 de septiembre, según informó el organismo a través de su página web.

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