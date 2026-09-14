Las temperaturas superiores a los 26 °C que actualmente se registran en las aguas del mar adyacente a la costa norte del Perú favorecen las condiciones para la ocurrencia de lluvias en esa zona, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo prevé que las precipitaciones aumenten en los próximos días y sean más frecuentes desde noviembre.

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Nelson Quispe Gutiérrez, especialista en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, explicó a la Agencia Andina que cuando las temperaturas del mar alcanzan estos valores, la atmósfera se vuelve más inestable y favorece la generación de precipitaciones.

Senamhi advierte que las lluvias aumentarían en la costa norte en los próximos meses. (Foto: Andina)

Según indicó, frente a Tumbes la temperatura del mar alcanza los 26 °C, mientras que en el golfo de Guayaquil, en Ecuador, fluctúa entre 27 °C y 28 °C. Estas condiciones ya han generado precipitaciones en la costa sur de Ecuador que no son habituales durante esta época del año.

Quispe señaló que durante los próximos días podría registrarse un incremento importante de las lluvias en la costa norte. Añadió que estas aumentarían paulatinamente desde noviembre, tanto en frecuencia como en intensidad, y serían más intensas hacia finales de año.

El especialista indicó que, conforme aumente la temperatura superficial del mar y el calentamiento avance hacia el sur, en dirección a Piura, las lluvias comenzarán a generalizarse. Asimismo, estimó que las precipitaciones más intensas se presentarían entre febrero y marzo, con acumulados de entre 150 y 200 milímetros por metro cuadrado, o incluso superiores.

Lluvias en la costa norte serían más frecuentes desde noviembre e intensas hacia fin de año. (Foto: Andina)

Déficit de lluvias

Por otro lado, Quispe señaló que los efectos de El Niño Global podrían generar un déficit de precipitaciones en zonas del sur del Perú y en regiones amazónicas de Perú, Bolivia y Brasil, además del norte de Ecuador y sectores de Venezuela y Colombia.

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En el caso peruano, mencionó lo ocurrido en San Martín, donde se registraron las primeras lluvias luego de casi 12 días sin precipitaciones. Asimismo, indicó que cerca de localidades como Pucallpa ya se observan ligeras disminuciones en los caudales.

El especialista sostuvo que, debido a El Niño Global, se prevén periodos prolongados sin lluvias en algunas zonas, situación que podría afectar actividades como la agricultura y el transporte fluvial.

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