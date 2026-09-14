Lluvias más intensas en la costa norte se esperan entre febrero y marzo, según Senamhi. (Foto: Andina)
Lluvias más intensas en la costa norte se esperan entre febrero y marzo, según Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las temperaturas superiores a los 26 °C que actualmente se registran en las aguas del mar adyacente a la costa norte del Perú favorecen las condiciones para la ocurrencia de lluvias en esa zona, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo prevé que las precipitaciones aumenten en los próximos días y sean más frecuentes desde noviembre.

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