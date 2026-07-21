Senamhi advierte que El Niño Costero podría alcanzar magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. (Foto: Andina)
Senamhi advierte que El Niño Costero podría alcanzar magnitud extraordinaria hacia finales de 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el posible desarrollo de un fenómeno El Niño Costero de magnitud extraordinaria hacia finales de 2026 incrementaría el riesgo de lluvias más intensas y persistentes en la costa norte del país, debido al calentamiento continuo del mar, la saturación anticipada de los suelos y la eventual coincidencia con sistemas atmosféricos que favorezcan precipitaciones extremas.

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