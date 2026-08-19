El Senamhi advierte sobre lluvias de fuerte intensidad y descenso térmico en zonas amazónicas de nueve regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)
El Senamhi advierte sobre lluvias de fuerte intensidad y descenso térmico en zonas amazónicas de nueve regiones del Perú. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

El ingreso del sétimo friaje del año provocará un descenso de las temperaturas diurnas, además de lluvias y ráfagas de viento en sectores de la selva peruana durante el viernes 21 y sábado 22 de agosto, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: