El ingreso del sétimo friaje del año provocará un descenso de las temperaturas diurnas, además de lluvias y ráfagas de viento en sectores de la selva peruana durante el viernes 21 y sábado 22 de agosto, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el aviso N.° 330, las condiciones estarán acompañadas de cobertura nubosa y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El séptimo friaje del año ingresará por la selva sur este viernes 21 de agosto, informó el Senamhi. Foto: Senamhi.

Temperaturas descenderán en la selva

Para el viernes 21 de agosto, el Senamhi pronostica temperaturas máximas cercanas a los 24 °C en la selva centro y alrededor de 19 °C en la selva sur.

Ese día, las regiones comprendidas en el aviso son Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

En tanto, para el sábado 22 de agosto, se esperan temperaturas máximas próximas a los 27 °C en la selva norte, alrededor de 26 °C en la selva centro y cerca de 24 °C en la selva sur.

Las regiones involucradas serán Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Friaje afectará regiones del sur y centro de la selva con vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Andina)

Lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica

El sétimo friaje también favorecerá la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva durante ambos días. Según el aviso N.° 329 del Senamhi, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Para el viernes 21 de agosto se estiman acumulados de lluvia próximos a los 45 milímetros por día (mm/día) en la selva centro y alrededor de 50 mm/día en la selva sur.

Las regiones comprendidas en este pronóstico son Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Para el sábado 22 de agosto, se prevén acumulados cercanos a 43 mm/día en la selva norte, mientras que en la selva centro y sur los valores bordearían los 40 mm/día.

Ese día, las regiones consideradas en el aviso son Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.