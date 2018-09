Silvia Pessah: “Estamos trabajando para que haya ‘cola cero’”

La entrevista la hicimos antes de que el presidente Vizcarra emplazara al Congreso. Luego, le pedimos a la ministra Silvia Pessah su parecer y nos escribió: “La cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra es legítima y constitucional, y el Gabinete en pleno la respalda. Ejecutivo y Congreso necesitamos superar estas diferencias y trabajar juntos por el bienestar de la población”. Ahora sí, la entrevista.



— ¿Cómo va el niño anémico? Resulta que la meta era bajar de 43% a 19% en el 2021, pero subimos a 49% y luego bajamos a 45%.



En diciembre del año pasado, teníamos 43% de niños anémicos. En abril teníamos 49%, las cifras subieron en la misma encuesta Endes. Entre abril y agosto, que es nuestra gestión, bajamos a 45%. La meta para este año es 42%.



— ¿Por qué el pico de 49%?



La estadística desagregada muestra un aumento significativo cada año.



— Es estacional. ¿Mantiene la meta de 19% al 2021?

​

Sí, estamos comprometidos con ella. Bajamos a 45% por las intervenciones que hemos hecho no solo en tratamiento, sino en prevención. Además, trabajamos multisectorialmente con Vivienda, con la misma PCM, que organiza esta sinfonía para lograr disminuir la anemia.



— No destaca al Midis y, sin embargo, la ministra La Rosa habla dando la impresión de que lidera el tema.



El Midis tiene la secretaría general de la CIAS [Comisión Interministerial de Asuntos Sociales] y cada ministerio tiene sus funciones puntuales. Para cada uno sus acciones son las más importantes, para mí, son las mías; para la ministra La Rosa, las suyas.



— Si se instala una cultura de alimentación saludable, la disminución sería progresiva, ¿no?



Me encanta eso. El “Nelson” [tratado de pediatría] dice que hay que cambiar la cultura para que en cada lugar del mundo la alimentación sea saludable y nutritiva. Por ejemplo, en Ayacucho un grupo de comunidades trabaja en la crianza de cuyes, han dado cuyes a sus hijos, y han reducido la anemia.



— ¿Cómo va la promesa de redes integradas?



Hay que integrar desde el primer nivel de atención, o sea las clínicas de familia [postas y centros médicos] hasta los hospitales. La historia clínica debe estar en distintos lugares al mismo tiempo. Ya nos acercamos al 10%.



— Sabemos que la gente no va al primer nivel de atención, donde podría resolver sus problemas. Pero el Estado hace lo mismo cuando se preocupa más en invertir en hospitales.



No estamos descuidando postas ni centros. En Lima, hemos declarado en emergencia 198 establecimientos.



— ¿Maneja el porcentaje de inversión destinado a cada nivel de atención?

​

Lo que hay que hacer es una corrección a las cifras, que sea más o menos 50/50; no en montos, sino en proporcionalidad.



— La población que puede acogerse al SIS [Seguro Integral de Salud] aumenta más que el presupuesto.



Tenemos población no solo en extrema pobreza que se acoge al SIS, sino que hay otro mecanismo para acceder, semicontributivo, por un monto pequeñito. Luego, hay un porcentaje de peruanos que no tiene ningún tipo de seguro. Queremos un aseguramiento universal. A eso apuntamos.



— Su nombre estuvo en el candelero cuando el presidente Vizcarra dio a entender que, en su segunda reunión con Keiko Fujimori, ella prácticamente pidió su cabeza. ¿Se lo comentó?



Al presidente lo vemos una vez a la semana, en el Consejo de Ministros, y nos dio la explicación correspondiente, así que no nos agarró de sorpresa.



— Keiko Fujimori dijo que no pidió su cabeza, sino que en una reunión donde estuvieron usted, el primer ministro, el congresista Miguel Castro y Daniel Salaverry, autor del proyecto del semáforo nutricional, se llegó a un acuerdo que el Gobierno no respetó.



Nos reunimos en la PCM con estas personas, además de la ministra La Rosa y un asesor español [no recuerda el nombre], por parte del congresista Salaverry. Nos sentamos a hacer una serie de revisiones, pero no llegamos a ningún acuerdo.



— ¿Tiene una posición a favor de despenalizar el aborto en casos de violación?



Como gobierno, no tenemos en la agenda pública en este momento ninguna posición respecto al aborto. [Insistimos en su posición personal, pero prefiere no darla].



— ¿Por qué no evitar campañas inútiles de donar órganos y damos una ley para que todos seamos donantes a menos que alguien exprese que no? Hace años el Minsa se opuso a ello.



Es una propuesta del congresista Carlos Bruce, la hemos revisado. No hay ningún impedimento legal. Estamos absolutamente de acuerdo.



— ¿Ha tenido que pedir mucho para que le den suficiente presupuesto?



Es una pregunta difícil. Siempre pido mucho más, pero hay una sola bolsa y tratamos de ser eficientes y certeros, tanto en el nivel central en el ministerio como en el nivel regional.



— Este es un gobierno de dos ex gobernadores que apuestan a descentralizar. ¿Ha aumentado en su sector la proporción de lo transferido a regiones?



Somos descentralistas, estoy de acuerdo. Sin embargo, también tengo que aceptar que en algunas regiones es un poco más difícil la ejecución porque se traba. Por eso apoyamos a diferentes regiones para garantizar que la ejecución se lleve como se debe.



— Usted me dijo en otra entrevista que apuesta por la salud mental. ¿Puede haber una política pública que establezca condiciones para que las aseguradoras privadas cubran la salud mental?



Así es y hemos dado opinión favorable a un proyecto de ley del congresista Jorge del Castillo.



— ¿Cómo va el tema del cannabis medicinal?



Hemos levantado todas las observaciones, está en prepublicación. Es un tema muy sensible, porque hay mucha gente que necesita su uso permanente, niños que convulsionan 30 veces al día. Nos hemos sentado con los padres. Queremos que el Estado escuche a la gente y eso lo tengo en el corazón.



— Cuando se habla de salud pública, hay un rosario de quejas sobre atención y colas y citas. ¿Qué decirle a la gente?



Que intensamente estamos trabajando para que haya ‘cola cero’, pero eso no significa que te atiendan inmediatamente, sino que estamos trabajando en una central telefónica para sacar citas y nos la darán entre 2 y 3 días, dependiendo de la especialidad y el lugar. Queremos que la gente sienta que les acercamos nuestros servicios.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe