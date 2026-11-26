Los sismos llegan sin avisar. Las lluvias intensas, en cambio, pueden mantener a una familia en alerta durante días o semanas, especialmente cuando existe el riesgo de inundaciones por el fenómeno El Niño. En ambos casos, el miedo aparece, aunque no siempre de la misma manera. Hay quienes reaccionan de inmediato, quienes se paralizan y quienes prefieren pensar que nada va a ocurrir.

Pero ¿qué pasa en nuestra mente cuando sentimos que estamos en peligro? ¿Cómo podemos prepararnos sin vivir angustiados por lo que podría suceder? La psicóloga Carol Núñez explica cómo funciona el miedo, por qué nuestras experiencias anteriores influyen en la forma de enfrentar una emergencia y qué podemos hacer para recuperar la tranquilidad.

Carol Núñez Vélez

¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando sentimos un sismo o vemos que el agua comienza a ingresar a nuestra casa? ¿Cómo influye esa reacción en lo que hacemos durante los primeros segundos?

Cuando sentimos un sismo o vemos que nuestra casa está en peligro, nuestro cerebro activa un sistema de alarma. La amígdala cerebral, que participa en el procesamiento del miedo, interviene para identificar la amenaza y preparar al organismo para reaccionar.

En esos primeros segundos podemos responder de distintas maneras: algunas personas intentan escapar, otras buscan proteger a sus familiares y también hay quienes se quedan paralizadas, sin saber qué hacer.

Son reacciones automáticas que forman parte de nuestros mecanismos de supervivencia. Por eso, no debemos juzgar a alguien que se queda inmóvil o que no logra reaccionar como esperaba.

Lo importante es entender que, aunque no siempre podemos controlar esa primera respuesta, sí podemos prepararnos. Cuando una familia conoce las zonas seguras, las rutas de evacuación y sabe cómo actuar, tiene mayores posibilidades de responder de manera organizada, incluso en medio del miedo.

Un sismo puede sorprendernos en cualquier momento y las alertas por El Niño pueden mantenernos preocupados durante semanas. ¿Cómo vivimos psicológicamente esas dos formas de incertidumbre?

Son situaciones diferentes. Un sismo representa una amenaza inmediata que nos sorprende y activa rápidamente el miedo. En cambio, cuando escuchamos advertencias sobre lluvias intensas o posibles inundaciones, podemos experimentar lo que llamamos ansiedad anticipatoria.

Es decir, empezamos a preocuparnos por algo que todavía no ha ocurrido. Imaginamos lo peor, estamos pendientes de las noticias y sentimos que en cualquier momento puede pasar algo. Esa espera puede resultar emocionalmente agotadora.

El problema surge cuando dejamos de preocuparnos de manera preventiva y comenzamos a vivir como si la emergencia ya estuviera ocurriendo.

Por eso, es importante concentrarnos en lo que sí está a nuestro alcance: preparar nuestra vivienda, conocer las recomendaciones de las autoridades y organizarnos como familia. No podemos controlar los fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para enfrentarlos.

La preparación es crucial para no caer en la desesperación ante un desastre. / Lenín Tadeo

¿Por qué algunas personas reaccionan con mucho temor y otras minimizan el riesgo, incluso cuando reciben la misma advertencia? ¿Qué peso tienen las experiencias anteriores?

Cada persona vive el miedo desde su propia historia.

Alguien que ha pasado por un terremoto, una inundación o que ha perdido su vivienda puede experimentar un temor mucho más intenso ante una nueva advertencia. Esas experiencias dejan recuerdos emocionales que pueden activarse cuando sentimos que estamos frente a una situación parecida.

Pero también ocurre lo contrario. Hay personas que minimizan el peligro y dicen que no va a pasar nada. En algunos casos, esa actitud puede estar relacionada con la negación, un mecanismo psicológico que nos permite alejarnos temporalmente de una realidad que nos resulta difícil enfrentar.

También influyen la personalidad, las experiencias familiares y la manera en que cada uno percibe el riesgo.

Entre noticias, videos y mensajes de WhatsApp, ¿cómo podemos mantenernos informados sin quedar atrapados en un estado de alerta permanente?

Hoy recibimos información a cada momento. Basta con abrir el celular para encontrar videos de inundaciones, noticias sobre sismos, audios alarmantes y mensajes que muchas veces ni siquiera sabemos si son verdaderos.

Cuando estamos expuestos constantemente a este tipo de contenido, podemos experimentar una sobrecarga informativa que incrementa nuestra ansiedad.

Hay personas que empiezan a revisar el teléfono a cada instante, buscando alguna noticia que les dé tranquilidad. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: mientras más información consumen, más preocupadas se sienten.

Esto puede llevarnos a un estado de hipervigilancia, en el que permanecemos atentos a cualquier señal de peligro, incluso cuando no existe una amenaza inmediata.

¿Cómo explicarles a los niños lo que puede ocurrir y prepararlos para una emergencia sin transmitirles nuestro propio miedo ni prometerles que nada malo va a pasar?

Lo primero que debemos recordar es que los niños no solamente escuchan lo que decimos. También observan nuestras reacciones, nuestros gestos y la manera en que enfrentamos las situaciones difíciles.

Si un adulto está constantemente angustiado, habla del peligro todo el tiempo o reacciona con desesperación, es posible que el niño también se sienta inseguro.

Por eso, es importante que los padres y cuidadores aprendamos a manejar nuestras propias emociones. No significa que tengamos que ocultar el miedo, sino que debemos procurar transmitir calma y confianza.

Con los niños debemos hablar de manera sencilla, de acuerdo con su edad, explicarles qué es un sismo, qué puede suceder durante las lluvias intensas y, sobre todo, enseñarles qué hacer.

Tampoco debemos prometerles que nunca va a pasar nada malo, porque no podemos garantizarlo. Podemos decirles, por ejemplo: «No sabemos si va a ocurrir una emergencia, pero estamos preparándonos y vamos a hacer todo lo posible para cuidarnos».

Una buena manera de prepararlos es involucrarlos en actividades familiares, como organizar la mochila de emergencia, identificar zonas seguras y practicar cómo actuar.

Después de un susto o mientras esperamos una posible emergencia, ¿qué podemos hacer para recuperar la calma y en qué momento el miedo requiere ayuda profesional?

Lo primero es reconocer que sentir miedo después de una situación de peligro es una reacción normal. No podemos pretender que una persona que acaba de vivir un sismo fuerte o una inundación recupere inmediatamente la tranquilidad.

Necesitamos darnos tiempo para procesar lo ocurrido.

Podemos ayudarnos con ejercicios de respiración lenta, conversar con personas de confianza, expresar lo que sentimos y retomar poco a poco nuestras actividades cotidianas.

También es importante cuidar el descanso, mantener nuestros horarios de alimentación y evitar estar conectados permanentemente a noticias que aumenten nuestra preocupación.

Debemos prestar atención cuando el miedo comienza a afectar nuestra vida diaria. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades persistentes para dormir, pesadillas frecuentes, crisis de ansiedad, irritabilidad, temor intenso a quedarse sola o deja de realizar sus actividades por miedo a que ocurra otra emergencia.

Debemos recordar que prepararnos para una emergencia no significa vivir pensando constantemente en una tragedia. Significa reconocer los riesgos, tomar precauciones y fortalecer nuestros recursos emocionales.