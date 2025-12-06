El Perú se ubica en una zona caracterizada por una alta actividad sísmica. Es decir, nuestro país se encuentra asentado en lo que muchos expertos llaman “Cinturón de Fuego del Pacífico”. No es sorpresa entonces que las tierras peruanas sufran de continuos sismos ya que se ubican en puntos específicos afectados por los movimientos de las placas tectónicas, sin embargo, no somos el único país con este tipo de riesgos y propensidad a sismos. Otros países de Sudamérica también presentan estas características como el vecino asiático ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

En la siguiente nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de baja magnitud, sismos de media y alta intensidad, y alertas por un posible terremoto. Revisa los reportes del IGP:

Último temblor en Perú vía IGP:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0791

Fecha y Hora Local: 04/12/2025 11:34:51

Magnitud: 3.8

Profundidad: 41km

Latitud: -15.96

Longitud: -74.18

Intensidad: III Chala

Referencia: 13 km al SE de Chala, Caravelí - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 4, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0788

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 19:19:45

Magnitud: 3.7

Profundidad: 98km

Latitud: -11.74

Longitud: -76.62

Intensidad: II-III Ricardo Palma

Referencia: 21 km al N de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 3, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0787

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 17:06:45

Magnitud: 4.9

Profundidad: 89km

Latitud: -11.57

Longitud: -77.39

Intensidad: III-IV Huaral

Referencia: 22 km al O de Huaral, Huaral - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0786

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0785

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 20:46:26

Magnitud: 3.8

Profundidad: 71km

Latitud: -6.37

Longitud: -79.49

Intensidad: II-III Ferreñafe

Referencia: 45 km al NE de Ferreñafe, Ferreñafe - Lambayeque — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0784

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 18:39:49

Magnitud: 3.7

Profundidad: 54km

Latitud: -14.07

Longitud: -75.90

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al O de Ica, Ica - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 1, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0783

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 18:26:59

Magnitud: 5.3

Profundidad: 136km

Latitud: -9.56

Longitud: -75.30

Intensidad: IV Codo del Pozuzo

Referencia: 21 km al NE de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 1, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0782

Fecha y Hora Local: 01/12/2025 01:36:54

Magnitud: 4.2

Profundidad: 7km

Latitud: -6.00

Longitud: -81.23

Intensidad: III Sechura

Referencia: 67 km al SO de Sechura, Sechura - Piura — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 1, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0781

Fecha y Hora Local: 30/11/2025 07:40:59

Magnitud: 3.8

Profundidad: 10km

Latitud: -13.56

Longitud: -72.59

Intensidad: IV Limatambo

Referencia: 18 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 30, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0780

Fecha y Hora Local: 30/11/2025 02:53:41

Magnitud: 4.1

Profundidad: 118km

Latitud: -17.35

Longitud: -70.67

Referencia: 18 km al NO de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 30, 2025

En caso de que se desarrolle un desastre natural, las autoridades recomiendan aplicar los planes de contención. Por ende, apuestan por una cultura de prevención e invitan a la población a que se mantenga informada sobre qué hacer en estas situaciones.

Asimismo, INDECI se dirigió a los peruanos pidiendo que armaran un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, como un sismo de gran magnitud que, según indican los expertos, estaría próximo a ocurrir.

A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más. Aquí te contamos qué otros elementos básicos debe contener tu mochila de emergencia.