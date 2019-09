¿Cuántos bebes prematuros fallecen en los hospitales regionales y por qué causas?

En lo que va del año, 1.200 bebes prematuros han fallecido en el país, informó la ministra de Salud, Zulema Tomás. Asimismo, en los últimos días se conoció que en el servicio de neonatología del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se han reportado 63 fallecimientos de bebes en lo que va del año (el 55% de ellos prematuros). Esta situación se suma al caso de los 30 bebes que murieron en lo que va del año en el Hospital Regional de Lambayeque.

Pero, ¿cuál es la causa de estas muertes en los hospitales regionales del país?

- Áncash -

En el hospital La Caleta de Chimbote, en Áncash, se han reportado 8 muertes de bebes en lo que va del año. En el 2018 fallecieron 16 y en el 2017 perdieron la vida 20 criaturas.

El jefe del Área de Neonatología del Hospital La Caleta, Carlos Aréstegui, indicó que anualmente nacen 2.200 infantes, de los cuales 250 son prematuros. Mientras que al día se atienden a tres recién nacidos, de los cuales dos son prematuros.

“Nuestra Área de Cuidados Intensivos cuenta con seis incubadoras en buen estado, de última generación, no tenemos deficiencia de incubadoras, pero necesitamos brindar un soporte vital avanzado para salvar las vidas de los recién nacidos en estado crítico, es decir contar con ventiladores mecánicos, analizadores de gases arteriales, equipos de Rayos X portátiles y la nutrición parenteral total, procedimiento que permite alimentar al bebe a través la vía endovenosa. Las incubadoras dan un soporte básico”, declaró a El Comercio.

Aréstegui precisó que necesitan siete ventiladores, pero cuentan con tres ventiladores mecánicos que no están operativos al 100%. “Hace más de un año pedimos la reposición de los ventiladores, pero no hemos tenido respuesta. Aquí hay responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa) y Gobierno Regional de Áncash. Si quisiéramos reducir el índice de muertes neonatales necesitamos más apoyo del Gobierno, si no nos dan los equipos cómo vamos a cumplir la meta", argumentó.

La Caleta es un establecimiento de referencia. A este hospital llegan pacientes de bajos recursos provenientes de Chimbote y de las provincias de Pallasca, Sihuas, Corongo y Guadalupito (La Libertad).



- La Libertad -

En los dos principales hospitales de la región La Libertad, 60 recién nacidos han fallecido en lo que va del año, reveló este martes el gerente regional de Salud, Constantino Vila Córdova. De los 60 bebes, 35 murieron en el Hospital Regional Docente de Trujillo y 25 en el Belén, este último ubicado en el Centro Histórico de la capital liberteña.

Ante esta coyuntura, el Consejo Regional de La Libertad citó para este jueves, a las 9 a.m., a Vila para que brinde explicaciones sobre tal situación. "Las muertes más frecuentes son de bebes prematuros, de bajo peso (menos de 1.200 gramos), con malformaciones congénitas e infecciones", afirmó esta tarde el funcionario.

En el Hospital Regional, donde nacen unos 300 niños al mes, el jefe de Pediatría, Hugo Peña, señaló, sin embargo, que en dicho nosocomio han fallecido 37 recién nacidos, 12 más que el año pasado en el mismo periodo. Según Peña, el “problema es multifactorial” y las muertes de neonatales en los hospitales de la región obedecen principalmente a tres factores: “falta de infraestructura, escasez de equipamiento y reducido número de personal médico”.

“Tenemos 24 camas hospitalarias en neonatología, pero necesitamos 35. Incubadoras poseemos 14; sin embargo, se necesitan 25. […] Además, hay solo 14 médicos y 30 enfermeras; no obstante, necesitamos 25 y 45, respectivamente”, añadió el galeno.

En diálogo con el diario Correo, el presidente de la Federación Médica de La Libertad, César Mimbela, aseguró que el área de neonatología del Hospital Belén también se encuentra en emergencia, pues “de las 12 incubadoras que deberíamos tener, […] estamos interviniendo con seis”.

El problema en ambos nosocomios se agudiza también por la presencia de pacientes que vienen de otras localidades de la región u otras ciudades del país porque la atención en esas zonas es aún más deficiente. “Hay complicaciones y brechas, también, en el primer nivel de atención”, admitió Constantino Vila.

El año pasado, el Ejecutivo destinó S/6 millones para la adquisición de equipos para la atención de salud en La Libertad –incluidas algunas incubadoras–, pero el dinero recién fue transferido en el último trimestre del año y revirtió. “Ese dinero no se pudo utilizar porque la transferencia se dio casi en octubre y el proceso de licitación conlleva más de 90 días. Sin embargo, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) dice que si no gastas hasta el 31 de diciembre, ese dinero no puedes ejecutarlo”, explicó.

Vila añadió que en los hospitales de La Libertad, “nuestra brecha en equipamiento es de S/110 millones” y que personal de la Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) se encuentra en Trujillo inspeccionando los referidos hospitales.

- Puno -

En el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, principal establecimiento referencial de la región, durante el primer semestre se reportaron 1.100 nacimientos. Asimismo, desde enero a la fecha fallecieron 16 recién nacidos prematuros. Una de las principales causas de su deceso fue la falta de médicos especialistas de pediatría.

Así lo indicó el director del establecimiento de salud, Stalin Ramos Ramos. Actualmente, se tienen cubiertas cinco plazas de especialistas pediatras y se requieren otros siete médicos para satisfacer la demanda existente.

En el aspecto de necesidades de equipamiento, al margen de las incubadoras, otro requerimiento urgente son los respiradores, necesarios para los recién nacidos por parto prematuro. El hospital puneño apenas cuenta con dos respiradores, solo uno de ellos en buen estado. Para el director del hospital, sería necesario contar con otros cuatro.

- Piura -

De acuerdo con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, en esta región se han reportado 94 muertes de neonatos en lo que va del año, mientras que en todo el 2018 esta cifra fue de 175. Entre las causas de los decesos sobresalen el parto prematuro, complicaciones de parto, infecciones neonatales y defectos congénitos.

Las zonas donde se han registrado más casos de muertes neonatales son Piura, Sullana, Castilla, Paita, Tambogrande y el distrito de Veintiséis de Octubre. El subdirector regional de Salud de Piura, César Guerrero, dijo que la cifra de este año no es alentadora. "Sin embargo, la tendencia este año es a disminuir. Es importante tener incubadoras, pero no podemos limitarnos solo a la adquisición de estos equipos, sino a las causas de estas muertes neonatales".

El 75% de muertes neonatales ocurrieron por partos prematuros, mientras que el resto fue por complicaciones en el parto, infecciones neonatales y defectos congénitos. "La mayoría son prematuros muy extremos, menos de 28 semanas. Su esperanza de vida es muy remota, aún teniendo las incubadoras. Nosotros estamos asegurando las buenas condiciones de la gestante y el feto", dijo Guerrero.

El hospital regional Cayetano Heredia de Piura cuenta con 17 incubadoras para el cuidado de neonatales, mientras que el hospital Santa Rosa, del distrito de Veintiséis de Octubre, tiene 13 equipos para el mismo fin. Asimismo, el hospital de Sullana tiene 12 incubadoras, el de Paita 5, al igual que el de Chulucanas.



El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, dijo a El Comercio que los fallecimientos de neonatos guarda mucha relación con la falta de infraestructura de los hospitales de Piura, la carencia de personal especializado y equipos como ventiladores e incubadoras.

"En algunos hospitales no hay ni ventiladores, y el personal tiene que hacer ventilación manual. Las incubadoras son insuficientes para la gran demanda que tenemos. Necesitamos más especialistas, solo tenemos cinco neonatólogos que se turnan en todos los hospitales", dijo Vite.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, entre las regiones con más casos de muertes neonatales, hasta este mes de agosto, figuran Lima (231), La Libertad (127), Cusco (112), Loreto (90), Lambayeque (95), Junín (80) y Puno (79). Hasta el momento, en todo el país se han reportado 1.730 muertes neonatales. El año pasado los decesos fueron 3.290 y en el 2017 se registraron 3.212.

Vite afirmó que debido a las condiciones de los hospitales de Piura, muchas pacientes son referidas al hospital de Lambayeque, que también recibe población de otras zonas de la macroregión norte. "Es comprensible que haya colapsado. En nuestro caso, mientras esperamos la construcción del hospital de alta complejidad de Piura, que tardará entre 5 y 6 años, hemos pedido que implementen un hospital exclusivo para atención infantil, o que destinen un piso del hospital regional para ello", comentó.

Muy unido a estos fallecimientos están las muertes maternas. En Piura, hasta este mes se han contabilizado 14, mientras que en 2018 fueron 30. Otras regiones con altos índices de muertes maternas son: Lima (38), Loreto (21), Lambayeque (15) y La Libertad (14). En todo el país, los fallecimientos de madres suman 211 en lo que va de este año. Mientras que en 2018 se registraron 366 decesos en todo el Perú.

- Loreto -

En la región Loreto, la situación no es muy diferente que en otras parte del Perú. De enero a julio de este año se registraron 8.277 nacimientos, de los cuales 709 fueron prematuros.

Un total de 95 recién nacidos fallecieron de enero a agosto de este año. Asimismo, 69 de estos neonatos nacieron prematuramente. Los nosocomios donde se registraron mayor número de muertes de recién nacidos fueron el Hospital Regional de Loreto (48) y el Hospital de Apoyo Yurimaguas (25)

Las principales causas de las muertes de neonatos fueron: inmaturidad extrema (22), sepsis bacteriana (13), síndrome de dificultad respiratoria (13), asfixia del nacimiento (12), entre otras.

Respecto al número de incubadoras disponibles, el Hospital Regional cuenta con 10, el Hospital Santa Gema tiene dos y en el Hospital de Iquitos hay una.

*Con colaboración de Laura Urbina, Ralph Zapata, Johnny Aurazo, Carlos Fernández y Daniel Carbajal.

