Micaela Salluca Yantas, una menor de 12 años que sufre de leucemia, requiere con urgencia la donación de plaquetas y sangre. Debido a su condición y a consecuencia de sus tratamientos, sus reservas pueden disminuir drásticamente, lo que lleva a un mayor riesgo de hemorragias y hematomas.
Por ello su familia solicita que personas interesadas deben acercarse al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, de lunes a domingo entre las 7:00 am. y 6:00 pm.
Para donar plaquetas, se debe ser mayor de 18 y menor de 65 años, pesar más de 50 kg y gozar de buena salud. Además, se debe evitar el consumo de ciertos medicamentos y alcohol en los días previos, no haber tenido cirugías recientes y presentar identificación oficial.
