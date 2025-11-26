Micaela Salluca Yantas, una menor de 12 años que sufre de leucemia, requiere con urgencia la donación de plaquetas y sangre. Debido a su condición y a consecuencia de sus tratamientos, sus reservas pueden disminuir drásticamente, lo que lleva a un mayor riesgo de hemorragias y hematomas.

Por ello su familia solicita que personas interesadas deben acercarse al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, de lunes a domingo entre las 7:00 am. y 6:00 pm.