En al menos cuatro regiones, tramos de vías nacionales permanecen bloqueadas por manifestaciones de mineros informales, quienes se manifiestan contra la decisión del Ministerio de Energía y Minas que dio por concluido el proceso de formalización de más de 50 mil Reinfo que se encontraban por más de un año suspendidas.

Ante ello, la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) pidió al gobierno hacer respetar la libertad de tránsito con la finalidad de que cientos de personas no permanezcan varadas.

“Solicitamos a los poderes del Estado que las fuerzas del orden desbloqueen las carreteras con la finalidad que no se afecten a las personas abandonadas y varadas en dichos lugares, así como no afectar la economía de millones de peruanos. El transporte moviliza el 90% de la economía peruana y no puede estar sujeta a bloqueos por intereses particulares y en muchos casos ilegales y anti técnicos”, indicó CIT en su comunicado oficial.

Bloqueo de la carretera por varias horas en Ocoña. Foto: Difusión. / SYSTEM

Como se recuerda, desde el último lunes mineros informales bloquean diversos tramos de carreteras por varias horas, para luego ofrecer treguas reducidas y dejar pasar a los vehículos por un lapso muy corto.

En el caso de Arequipa, durante las noches bloquean por completo las vías pues duermen en plena carretera.

Todos ellos piden la ampliación del proceso de formalización minera.

La Cámara indica que, debido a las protestas, las pérdidas diarias superarían los 280 millones de soles tanto en el transporte de pasajeros como de carga y mercancías.

“Centenares de mineros al bloquear las carreteras en varios puntos claves de la zona sur del país desde Nazca vienen afectando a millones de peruanos no solo impidiendo sus viajes sino evitando que productos de primera necesidad básicos para la canasta familiar se malogren y el usuario final no lo obtenga o pague un precio que no pueda estar a su alcance", expresó el comunicado, firmado por el director del CIT, Martin Guillermo Ojeda Trujillo.