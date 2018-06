Estas son las polémicas frases sobre sexualidad en textos escolares

El Ministerio de Educación (Minedu) enfrenta una nueva controversia. Se trata de la crítica generada por la inclusión de "contenidos sesgados" en los textos escolares que serán distribuidos a los alumnos de escuelas públicas desde el 2019.



Según una investigación del portal Ojo Público, emitida el 22 de junio, los nuevos textos escolares que viene preparando el Minedu para los tres primeros grados de secundaria omiten violaciones a los derechos humanos desde las Fuerzas Armadas, y contienen artículos contrarios contra la libertad de género y los derechos de poblaciones vulnerables.



La nota periodística señala asimismo que el ministerio sostuvo a finales de mayo dos reuniones para evaluar el contenido de los textos con congresistas de Fuerza Popular, ex miembros de las Fuerzas Armadas, así como con integrantes de grupos religiosos conservadores.

Las frases polémicas



El ministro de Educación, Daniel Alfaro, fue consultado el domingo en Cuarto Poder por parte del contenido del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto de secundaria.

El documento recopila columnas de opinión como la del psicólogo Fernando Maestre, llamada 'La virginidad conservada', así como un texto que habla en favor de la castidad titulado 'Podemos resistir la tentación?

Algunas de estas frases utilizadas en estos textos son:



-"(...)retrasar el inicio sexual puede traer varias ventajas. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad no deseada".



-"(...)sostener la virginidad, al menos, hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida".



-"La castidad no es solo abstinencia: es pureza de mente y vivir de manera moral"



-"Para conservar la condición sagrada del sexo, hay que saber decir No cuando las circunstancias lo requieran. Como dice la biblia: Sea su lenguaje "Si, si; no, no""

Página 37

Página 40

Ante esto, la organización Promsex publicó ayer en su cuenta de Twitter la carta que envió al Minedu manifestando su preocupación por los contenidos "que refuerzan estereotipos machistas".

En el programa dominical, el ministro Alfaro precisó que esos textos y otros más fueron elaborados en la gestión anterior.



"Identificamos previamente hace un mes, cuando asumimos el cargo, que se iban a imprimir en agosto para el 2019. Nosotros para poder reimprimir esos textos hemos hecho unos talleres en escuelas sobre esos puntos para poder mejorarlos", afirmó.

En el cuaderno de trabajo, también se han incluido textos que critican posiciones ideológicas como la 'Marcha por la Vida' y otros que hablan sobre la necesidad de la unión civil de parejas del mismo sexo.

Página 47