Estos son los proyectos legislativos sobre el acoso que se debatirán en el Congreso

Luego de ver ataques como el que sufrió Eyvi Liset Ágreda Marchena, de 22 años, a quien el sujeto que la acosaba le prendió fuego cuando ella iba en un bus, diferentes entidades y autoridades pidieron que el acoso sea considerado un delito y sea penado con cárcel.



Una de ellas fue la Defensoría del Pueblo, entidad que alertó que tanto las persecuciones y agresiones en la calle que sufren a diario las mujeres solo son investigadas como delitos contra el honor (injurias), delitos contra la libertad sexual o actos contra el pudor, ya que el acoso no está tipificado como delito en el Código Penal.



Actualmente, rige la Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, promulgada en el 2015.



Sin embargo, esa norma solo dispone sanciones administrativas por parte de los gobiernos regionales, provinciales y locales.

¿Qué propuestas se han planteado para cambiar esta situación? Desde el Congreso, las diferentes bancadas parlamentarias han presentado cinco proyectos legislativos para penar el acoso con cárcel.

Estas son las iniciativas legislativas presentadas:

1.- Proyecto de Ley 2901/2017-CR



APRA



Esta iniciativa presentada por la congresista Luciana León propone incorporar el artículo 176-B al Código Penal con el delito de Acoso Sexual.



La propuesta define este delito como "actos no consentidos de naturaleza o connotación sexual, a través de una conducta física, verbal o no verbal, como comentarios o insinuaciones, silbidos, gestos obscenos, tocamientos indebidos (...) o de vigilancia de hostigamiento o de observación permanente (...) será reprimido con una pena no menor de dos ni mayor de cuatro años.



Además, considera como agravantes cuando la víctima es menor de edad, si está gestando, o si tienen cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación con el atacante. Para esos casos, la pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años de cárcel.

2.- Proyecto de Ley 2845/2017-CR



Nuevo Perú



Con este proyecto la congresista Marisa Glave propone incluir el delito de acoso en el grupo de delitos contra la libertad del Código Penal.



Se establece el artículo 151-A que define a la víctima de acoso como "la persona que resulte afectada por la recepción no deseada ni consentida de mensajes continuos escritos o verbales de personas desconocidas o de las que se haya desvinculado, o por actos de seguimiento o de vigilancia u observación repetitiva (...)".



La sanción para este delito será de pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 6 años.



3.- Proyecto de Ley 2857/2017-CR



No agrupados



Esta es la única iniciativa que especifica el delito de acoso contra las mujeres. La propuesta de la parlamentaria Maritza García establece el artículo 108-E en el Código Penal para prevenir, sancionar y erradicar el acoso contra las mujeres.



"Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años el que acosa a una mujer por su condición de tal (...)" cuando resulte afectada por comunicaciones o mensajes de personas de las que se ha desligado o si estos mensajes tienen connotación sexual, entre otros.



El proyecto especifica que la denuncia la puede realizar tanto la víctima, un familiar o cualquier persona que tiene conocimiento del hecho.



4.- Proyecto de Ley 2866/2017-CR

​

No agrupados



Al igual que el proyecto de Nuevo Perú, la iniciativa de la congresista Estelita Bustos propone incorporar el delito de acoso con el artículo 151-A del Código Penal.



A diferencia del anterior proyecto, este pide sancionar el acoso con una pena privativa de la libertad no mayor a dos años.



Además, se incorporan como agravantes si el acosador abusa de su cargo, si es ex pareja de la víctima, pertenece a alguna banda criminal o es profesor, director o ejerce algún cargo en algún centro educativo.



5.- Proyecto de Ley 2817/2017-CR



Frente Amplio



Este proyecto presentado por el congresista Marco Arana también incluye al acoso como delito dentro del Código Penal.



Para ese delito se plantea una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.



Las cinco propuestas fueron debatidas en la comisión de Justicia y este martes iban a ser analizadas en la comisión de la Mujer del Congreso, sin embargo, la sesión no se realizó por falta de quórum. La mayoría de parlamentarios se ausentaron para participar de la comisión permanente.



La comisión volverá a sesionar el próximo miércoles.