El ministerio indicó que esta medida facilitará las investigaciones correspondientes. Además, anunció la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República para convertir a la Digemid en un organismo técnico especializado con autonomía técnica, financiera y administrativa. La iniciativa busca fortalecer su rol como autoridad sanitaria.

A través de la Resolución Ministerial N° 226-2025 publicada este lunes en El Peruano, el Minsa nombró a Sonia Marisol Delgado Céspedes como nueva directora de la Digemid. Delgado fue decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú entre los años 2022 y 2023.

¿Cuáles son las funciones de la Digemid?

César Amaro, exdirector de la Digemid, explicó a El Comercio que la entidad adscrita al Minsa está a cargo de velar por la salud de los peruanos al regular la oferta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios disponibles. “Tiene a su cargo toda la red de establecimientos farmacéuticos”, refirió.

En esa línea, Amaro indicó que la Digemid tiene tres funciones principales. “Su primer mandato es autorizar a los establecimientos farmacéuticos, es decir, un laboratorio como Medifarma, una droguería como Química Suiza, o una botica como la farmacia Universal. La Digemid también puede delegar estas competencias a un gobierno regional para descentralizar su función. También autoriza los productos de estos establecimientos, verificando que cumplan con las buenas prácticas de manufactura y distribución. De esta forma consiguen el registro sanitario. Con este mandato, la Digemid cautela que la oferta de productos médicos sea segura, eficaz y de calidad ”, dijo.

César Amaro fue director de la Digemid entre el 2014 y 2015. Foto: Videnza Consultores.

“Su segundo mandato es asegurar que, en el sistema de salud peruano, se mantengan las condiciones de fabricación, distribución y almacenamiento; esto incluye las condiciones de uso, con las labores de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Es por eso que Digemid puede hacer visitas inopinadas. Este rol es fundamental para verificar que toda esa red funcione bien”, detalló Amaro.

El químico farmacéutico mencionó que el tercer rol de Digemid es el control y promoción de acceso a los recursos de la red de establecimientos farmacéuticos. “Digemid realiza la vigilancia del uso de los productos. Si existe un evento adverso o mal uso, los establecimientos farmacéuticos y sus profesionales deben reportarlo a la Digemid para que analice lo ocurrido y tome las medidas necesarias; por ejemplo, sanciones”, subrayó.

¿Qué falencias tiene la Digemid?

Por otro lado, Amaro mencionó que Digemid no es ajena a la crisis estructural del estado peruano y las prácticas informales e ilegales en él. Particularmente, sostuvo que la entidad carece de transparencia, rendición de cuentas y uso de herramientas digitales. El especialista indicó que estas falencias impiden que la Digemid realice una correcta predictibilidad y trazabilidad de los productos de la red farmacéutica, que permiten identificar, rastrear y controlar los medicamentos y dispositivos médicos.

“ Digemid no tiene capacidad para realizar la trazabilidad de los productos farmacéuticos. Entre otras razones, esto explica por qué no se pueden encontrar todos los frascos del suero fisiológico defectuoso de Medifarma ”, afirmó. “No es posible que Digemid no informe oportunamente a través de redes sociales, que los informes en su página web estén en formato PDF o que oculte información de los suministros a la ciudadanía, Hoy en día, es una entidad anacrónica”, añadió.

El exdirector del Digemid considera necesaria la transformación de la entidad en un organismo técnico especializado que goce de autonomía técnica, financiera y administrativa. Sin embargo, por todo lo mencionado anteriormente, considera que actualmente no es oportuno que el Minsa realice esta modificación. “Peor aún cuando hoy tenemos una polémica por el suero de Medifarma, crisis política y la desconfianza de la población en la industria farmacéutica”, argumentó.

“Además de un problema de recursos, Digemid tiene un problema de organización, gestión y de tareas no resueltas”, reafirmó.

Amaro explicó que la autonomía financiera y administrativa de la Digemid como órgano técnico debería servir para una mayor inversión para solucionar la falta de transparencia y uso de herramientas digitales. Adicionalmente, dijo que el Minsa debe establecer indicadores de desempeño para evaluar la labor de Digemid para rendir cuentas a la ciudadanía de su labor y del gasto público que se destina para su funcionamiento.

Hernando Cevallos, exministro de Salud, coincide en que la Digemid debe contar con las capacidades para realizar una correcta trazabilidad de los productos médicos, de tal forma que se pueda rastrear su producción, distribución y almacenamiento. “ En este momento, Digemid no cuenta con el personal ni equipo técnico para asegurar un adecuado registro de control de calidad de los medicamentos que circulan en el país ”, manifestó.

Hernando Cevallos fue ministro de Salud entre el 2021 y 2022. / ALDAIR_MEJIA

Por consiguiente, considera que no basta con reorganizar la Digemid para evitar una nueva cadena de falencias e irresponsabilidades, como se reveló con el caso del suero de Medifarma.

Por otra parte, Cevallos resaltó la importancia de respetar la meritocracia para designar a los funcionarios públicos en el sector salud. Por ello, calificó como preocupante que Sonia Delgado haya sido militante de Alianza Para el Progreso (APP). “Darle trabajo a amigos u operadores partidarios es perjudicial para el sector salud. Es preocupante que la nueva directora de Digemid [Sonia Delgado] tenga cercanía con APP, una cercanía que se ha evidenciado en otros funcionarios del Minsa”, advirtió.