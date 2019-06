Universidad César Vallejo: los programas de los que desistió para obtener la licencia

La Universidad César Vallejo (UCV) tuvo que renunciar a más de 40 programas de estudios para obtener la licencia institucional, por seis años, por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

A la universidad se le otorgó el licenciamiento institucional tras cumplir con las ocho Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Según la Sunedu, la universidad tuvo un proceso de mejora continua, y tuvo la adecuación y alineamiento a los requerimientos técnicos planteados en el marco de lo previsto en el modelo de licenciamiento.

Entre los indicadores que cumplió la Universidad César Vallejo figuran el sinceramiento de la oferta académica. Por ello, la casa superior desistió de los siguientes programas:

Cinco programas nuevos conducentes al grado académico de maestro: ► E-Supply Chain Management & Logística Internacional

► Marketing Intelligence & CRM

► Dirección de Empresas para Emprendedores

► Dirección de Recursos Humanos 3.0

► Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales;

► Un programa de Segunda especialidad en didáctica de la educación inicial.

Asimismo, la Universidad César Vallejo desistió de 38 programas de estudio (9 de pregrado, 21 maestrías, 2 doctorados y 6 segundas especialidades). De esta manera, pasó de ofrecer 118 programas a 79.

Asimismo, la universidad desistió de ofertar el servicio educativo universitario en cinco filiales: Huancayo, Arequipa, Cusco, Ayacucho y Tumbes.

El proceso de licenciamiento duró 28 meses, ya que la institución educativa solicitó ser parte del mismo ante la superintendencia el 1 de febrero del 2017. En la actualidad, la casa de estudios cuenta actualmente con 96.790 estudiantes.

Karina Cárdenas, gerente general de la UCV, aseguró que la renuncia a estos programas no ha perjudicado a ningún alumno. Explicó que durante el plazo del proceso para obtener la licencia institucional, el dictado de estos cursos culminaron y tampoco se decidió realizar nuevas convocatorias.

“Nosotros no tenemos ningún alumno que tenga algún inconveniente respecto a estos programas. Nosotros empezamos en el 2017, y la Sunedu daba el plazo [para el proceso de licenciamiento] entonces teníamos alumnos que estaban terminando esos programas y habían programas que ya no tenían alumnos porque ya no sacábamos convocatorias de admisión desde ese año. No hay ningún alumnos perjudicado en este momento”, enfatizó.

La Universidad César Vallejo fue fundada por el ex candidato presidencial César Acuña en 1992, y tiene su sede central en Trujillo. Cuenta con nueve filiales en siete regiones del país y mantiene 19 locales autorizados para brindar el servicio educativo universitario.

