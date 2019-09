Sunedu: la Comisión de Educación está asumiendo que nuestros actos son ilegales

El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Martín Benavides, sostuvo que la Comisión de Educación del Congreso devolvió los informes que la entidad emitió para esclarecer y negar las presuntas contrataciones o inadecuadas gestiones.

Benavides indicó que presentaron 796 folios con información actualizada a este año. Sin embargo, para la Comisión de Educación estos documentos son “copias simples y que no estarían fedateados”.

“Nos devolvieron porque dijeron que son copias simples y que no están fedateados. El documento que nos enviaron dice lo siguiente: ‘Todos son fotocopias simples que no nos brindan ninguna seguridad de certeza de los contenidos de los mismos, por lo que consideramos que no tienen valor real. En consecuencia no tienen el mérito para ser evaluados por la comisión que tengo a mi presidir’, eso fue lo que nos respondieron”, sostuvo el titular de la Sunedu para RPP.

Asimismo, enfatizó que con la respuesta de la comisión presidida por la congresista Tamar Arimborgo, estaría “asumiendo que todos los actos de la Sunedu son ilegales.

“No nos están dejando defendernos y están asumiendo que todos nuestros actos son ilegales. No confían en la firma del superintendente ni el del secretario general… (Están diciendo que) la Sunedu es ilegal porque emite para un informe documentos que produce el propio sistema administrativo, no son copias, son resultados que emite un sistema”, indicó.