La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional solicitadas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), ambas casas de estudio que tienen su sede en Lima, tras no demostrar que cumplen con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

► Licenciamiento institucional: las 84 universidades del país autorizadas por la Sunedu

► Sunedu otorga el licenciamiento a la Universidad Privada Norbert Wiener

Esta institución detalló que ambas universidades deberán iniciar un proceso de cese de actividades en un plazo máximo de dos años para concluir la prestación del servicio educativo. “Asimismo, y de manera inmediata, quedan impedidas de realizar procesos de admisión y cualquier otro mecanismo de captación de nuevo alumnado”, informó la Sunedu.

Las dos universidades sancionadas son privadas. Con este nuevo resultado en las evaluaciones de las universidades estaríamos ante 84 universidades licenciadas, 32 denegadas y 28 que siguen en proceso de licenciamiento.

- Sin garantías -

La Universidad Interamericana para el Desarrollo inició sus actividades hace ocho años y hasta la fecha registra 714 egresados, con una población estudiantil actual de 778 estudiantes.

Según información de la Sunedu, esta universidad no presentaba presupuesto en su planificación, lo cual no permitía asegurar la sostenibilidad de los planes estratégicos ni alcanzar los objetivos que se proponía. Además se encontró inconsistencias vinculadas a la asignación de créditos académicos, la denominación de los cursos y los sílabos respectivos.

Por otro lado, no garantiza la universidad que los laboratorios para las ciencias de salud tengan un uso pertinente y exclusivo de acuerdo a las especialidades. Tampoco cumple con garantizar un inmediato y fácil acceso a los servicios de salud para todos los alumnos. Se encontraron deficiencias en los procesos de selección evaluación y ratificación docente.

- Sin autorización -

La otra casa de estudios sancionada es la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, que inició sus actividades hace 15 años. Se trata de una universidad con mayor alcance pues tiene cuatro filiales en regiones (Arequipa, Huancayo, Huaraz y Ayacucho) pero que venían funcionando sin autorización. Debido a ello, según información de la Sunedu, fue sancionada con cinco multas por un valor total de S/ 605 266.64.

Por otro lado, durante la evaluación se detectó que solo el 14% de sus docentes tiene régimen a tiempo completo, pese a que la Ley Universitaria indica que el mínimo es 25%. Además, nueve de sus docentes que tienen grado académico de bachiller.

Sobre sus instalaciones se señaló que uno de sus locales no tiene el contrato de arrendamiento debidamente inscrito, “por ende, no se garantiza la seguridad jurídica sobre el mismo”. Además, no garantiza el mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario necesarios para la operatividad del servicio.